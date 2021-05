Comissão destaca resultado da campanha

A Comissão Via Crucis de Vargem Grande do Sul, filiada ao Caminho da Fé, devido aos impactos da pandemia da Covid 19, se viu impossibilitada de realizar a tradicional “Caminhada da Fé” que se tornou tradição no dia 1º de maio de cada ano. “Mas nem por isso os benevolentes membros da Comissão deixaram passar em branco tal data e iluminados pelo Espírito Santo de Deus tiveram a feliz ideia de concretizar o Caminho Virtual com o Tema Tenha Fé”, conforme explicou o presidente da Comissão, José Roberto Pereti.

“Foram convidados alguns padres de nossa cidade que realizaram a abertura e o encerramento do evento e foram convidados também grupos, entidades e movimentos de combate à pandemia, transformando o evento em uma grande oração pedindo a cura para os habitantes do mundo inteiro”, explicou Pereti.

A Caminhada Virtual trouxe momentos de muita oração e paz para quem participou e para quem pode ver através dos meios de comunicação. “Em nome de todos os membros da Comissão Via Crucis, quero agradecer de coração a participação dos convidados que aceitaram abrilhantar o evento, aos voluntários que trabalharam incansavelmente para as gravações e preparação dos vídeos, aos padres pela bondosa participação, aos cantores que deram mais vida com suas participações e a todos da Comissão Via Crucis que sempre trabalhando com união e entusiasmo, não mediram esforços para a realização da Caminhada Virtual”, agradeceu Pereti.

Ação solidária

Ainda na manhã do dia 1º, teve início a Ação Solidária realizada pela Comissão da Via Crucis, para arrecadar fraldas geriátricas tamanho XG para o Hospital de Caridade, além de alimentos não perecíveis para as paróquias de Vargem. “Com as graças derramadas por Deus e com as bênçãos de Nossa Senhora, nossa Mãe Bondosa, a população da cidade engajou-se na Campanha Solidária e transformou-a em sucesso absoluto”, destacou Pereti. “Queremos agradecer a todos que participaram da Ação Solidária, principalmente a população da cidade, aos voluntários que não mediram esforços para nos ajudar, ao Padre José Carlos Melchiori que fez a abertura da Ação Solidária com uma linda oração e um agradecimento todo especial aos membros da Comissão Via Crucis, que se transformaram em instrumento de trabalho para o sucesso do evento, aliás, todos com um largo sorriso no rosto e a costumeira devoção em Nossa Senhora para o trabalho voluntário. Que Deus na sua infinita bondade possa abençoar a todos e multiplicar em graças e bênçãos dentro dos seus lares”, agradeceu.

A Comissão ainda agradeceu aos patrocinadores Feijão de Lucci e Cadini Som pelo apoio às ações do dia 1º de Maio.

Entrega

Na noite da quinta-feira, dia 6 de maio, a Comissão entregou ao Hospital de Caridade 3.581 fraldas que foram arrecadadas durante a ação solidária. A entrega contou com a provedoria e direção do Hospital, além da presença do prefeito Amarildo e da diretora de Saúde, Maria Helena Zan. O provedor, Jair Gabricho, agradeceu à ação dos voluntários, apresentou a grave situação financeira vivida pela entidade e destacou que a quantidade de fraldas doadas irá atender a demanda do hospital por 3 a 4 meses.

Alimentos

As centenas de kg de alimentos arrecadados, como 696 kg de arroz, 263 kg de feijão, 178 kg de açúcar, 172 litros de óleo, 181 litros de leites, etc., foram doados às paróquias de São Joaquim, N. Sra. Aparecida e Santo Antônio.