Entidades celebram o Dia das Mães

A Gazeta de Vargem Grande contatou as entidades de Vargem Grande do Sul para saber como essas instituições irão comemorar o Dia das Mães, celebrado neste domingo, dia 9.

Na Sociedade Humanitária, apenas cinco das idosas internas ainda têm filhos. Sendo assim, a instituição entrou em contato com os familiares, solicitando aos filhos o envio de um pequeno vídeo homenageando as mães, uma vez que as visitas ainda não são recomendadas por conta das medidas de restrição à Covid-19. Segundo o informado, após o almoço especial de Dia das Mães, os vídeos serão projetados em telão, homenageando as mulheres, que também receberão uma flor.

Apae

Na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), por conta da mãe de alguns alunos já terem falecido, será celebrado ‘O dia de quem cuida de mim’.

Conforme o explicado, como o ensino na instituição ainda está sendo remoto, as professoras prepararam uma lembrancinha aos alunos, que é um porta-retrato. Além disso, um vídeo será enviado a todas as famílias.

Mão amiga

No Grupo Mão Amiga, a data não será celebrada neste ano. De acordo com a diretoria da entidade, devido a pandemia da Covid-19, o número de pacientes presenciais está reduzido e, portanto, não seria viável fazer um evento comemorativo ao Dia das Mães.

Casa de Passagem

A equipe da Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão irá oferecer um bolo para quem estiver na entidade na data, entre acolhidos e equipe. Segundo o explicado, poucas mulheres são atendidas e, há dias em que não há nenhuma pernoitando no local.

Casa Dom Bosco

A Casa Dom Bosco trabalhará o Dia das Mães com as sete crianças assistidas pela entidade. A diretoria da associação pontuou que a data é bem relativa para as crianças, uma vez que cada uma tem sua particularidade e cada caso é bastante individual.

Segundo o informado, atualmente não há crianças para adoção na Casa, mas quando há, a entidade trabalha a figura dessa nova mãe com os atendidos. No momento, com as sete crianças assistidas está sendo trabalhado a família de origem. “Trabalhamos questão de vínculo com a família. Nosso trabalho enquanto serviço é fortalecer esse vínculo”, conforme explicaram os responsáveis pela entidade.

As crianças atendidas pela Associação Dom Bosco realizaram avaliações na escola durante a última semana, visando um possível retorno, e levaram lembrancinhas para dar às mães. Esses presentes serão entregues às suas mães nos dias em que há visitas.

No entanto, como algumas crianças têm visitas suspensas da família, a data é trabalhada de outra forma. “A escola tem um trabalho bem bacana quanto a isso também. Eles trabalham não só a mãe, mas pode ser avó, tia que cuida. Nessa semana mesmo, uma criança estava fazendo cartãozinho para as tias daqui da casa”, explicaram.