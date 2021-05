Igrejas celebrarão missas especiais neste final de semana para o Dia das Mães

Neste domingo, dia 9, é celebrado o Dia das Mães. Para comemorar a data, as paróquias de Vargem Grande do Sul celebrarão missas especiais durante o final de semana.

Na igreja Santo Antônio, haverá uma missa no sábado, dia 8, às 19h, e no domingo, serão três celebrações, às 6h30, às 9h e às 19h. Na paróquia São Joaquim, a missa especial de Dia das Mães do sábado será às 19h, e no domingo, às 7h, 9h e 19h.

A paróquia Santa Luzia e São João Paulo II fará uma celebração no sábado, às 19h, na capela São Francisco. No domingo, dia 9, haverá uma missa às 7h na Matriz Santa Luzia, uma às 9h na capela São Francisco e uma às 18h30 na Matriz, novamente.

Na paróquia Nossa Senhora Aparecida, haverá missa na Matriz e no Santo Expedito no sábado, às 18h30, e no domingo, as missas especiais na Matriz serão às 7h, às 9h e às 18h.

Na igreja Matriz de Sant’Ana, as missas em homenagem às mães serão no sábado, às 18h30, e no domingo, às 7h, às 9h e às 18h30.