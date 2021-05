Momento Pet

A cachorrinha Maya é a alegria da casa de Cláudia Helena Dutra desde dezembro de 2020. A pequena foi adotada junto à Associação dos Amigos dos Animais (Aama), coordenada por Evânia Coracini e desde então, vem enchendo a família de amor.

Cláudia contou que sempre gostou de cachorros e que há três anos perdeu uma poodle que conviveu com ela por mais de 16 anos. Foi então que resolveu adotar um novo animalzinho. “Decidi adotar por amor”, disse.

“Eu a adotei assim que ela nasceu. A mãe dela também é adotada e quando deu cria, a Evânia me avisou, pois ela sabia que eu queria um cachorrinho de porte pequeno”, recordou.

Maya ganhou um lar e muita atenção. “Tenho cuidado com alimentação, higiene e com as vacinações”, garantiu Cláudia.

Ainda muito filhotinha, Maya é cheia de energia e não para um segundo. “Ela é muito amorosa, criança ainda, pois está com 5 meses. Acorda todos os dias às 5h30 da manhã e gosta de correr pra pegar a bolinha na garagem de casa”, contou Cláudia.

