Vargem tem mais 4 mortes pela Covid-19

De sexta-feira, dia 30 de abril, até a sexta-feira, dia 7 de maio, quatro vargengrandenses perderam a vida para a Covid-19, conforme os dados divulgados diariamente pela prefeitura. Houve também um aumento de 66 novos casos neste período.

O boletim epidemiológico da Covid-19 do dia 30, trazia um total de 2.030 casos contabilizados desde o início da pandemia, com o total de 1.942 pacientes recuperados. No dia 7 de maio, eram 2.096 casos positivos e 1.989 recuperados.

No último dia de abril, a cidade registrava 47 óbitos pela doença, além de outros 5 causados por outras razões, mas com a presença do novo coronavírus. Já os dados de sexta-feira, apontavam 51 óbitos, além dos 5 provocados por outras causas.

Segundo o boletim da prefeitura deste dia 7, a cidade tem ainda sete moradores internados em enfermaria, sendo que três estão com a doença e quatro são casos suspeitos. Há ainda seis vargengrandenses internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em unidades de saúde na região.

Vargem vai vacinar moradores com 57 anos

Um dos municípios com programação de vacina contra a Covid em fase mais adiantada, Vargem Grande do Sul imunizou contra a Covid-19, até esta sexta-feira, os moradores com 58 anos ou mais. E nesta segunda-feira, dia 10, vai vacinar os moradores de 57 anos.

Ao todo, 8.861 pessoas receberam a primeira dose da vacina e a segunda dose já foi aplicada em 4.725 moradores.