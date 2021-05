Divinolândia adquire novo raio-x para o Conderg

A prefeitura de Divinolândia adquiriu novo equipamento de Raio-X com tecnologia mais avançada para o Hospital Regional de Divinolândia, o Conderg. De acordo com o informado pela prefeitura, o equipamento conta com Sistema de Radiografia Computadorizada.

O equipamento foi entregue ao Conderg nesta semana. O novo Raio-x, no valor de R$ 250 mil, foi adquirido pelo prefeito Antônio de Pádua Aquisti, o Padoca, através de intermédio do deputado estadual Barros Munhoz (PSB), que mais uma vez se prontificou a atender ao prefeito e às necessidades do município.

O antigo equipamento pertencia à Cemed, que agora passa a trabalhar com este novo aparelho no Hospital Regional de Divinolândia. O equipamento foi instalado na terça-feira, dia 4, na unidade de Raio-X do Hospital e já está disponível para os exames de radiografia. Estiveram presentes na entrega o prefeito Padoca, o secretário de Turismo e representante da Gerência de Administração, Muciel Datovo e o chefe de gabinete, Mário Celso Ferreira Pinto, que foram recebidos pela superintendente do Conderg, Cristiane Paiva Trevisan e o técnico de Raio-X da empresa Cemed, Alessandro Locatelli.

Padoca com profissionais da Saúde e o novo equipamento. Foto: Prefeitura Divinolândia