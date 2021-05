Uma das principais celebrações do calendário cultural de Vargem Grande do Sul, a Festa das Nações, que este ano registrará sua 21ª edição, mais uma vez deverá se adaptar por conta da pandemia da Covid-19. Assim, a edição será on-line, apenas com apresentações musicais.

De acordo com Márcia Aparecida Ribeiro Iared, diretora de Cultura e Turismo, a apresentação da “Festa das Nações 2021: viajando pelas canções do mundo”, será transmitida no dia 29 de maio, sábado, a partir das 20h.

“Foi definido que a Festa das Nações será em formato virtual, com a participação das vozes que marcaram a história dos 21 anos deste evento”, explicou Márcia. “Serão nove cantores que interpretarão as mais lindas músicas dos países que através da imigração, marcaram o desenvolvimento da pequena vila e da cidade de Vargem Grande do Sul”, disse.