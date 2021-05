Hospital e Maternidade Unimed adquire tanque de oxigênio com maior capacidade

Pensando no bem estar de seus beneficiários e investindo em infraestrutura, o Hospital e Maternidade Unimed (HMU), da Unimed Leste Paulista (ULP), acaba de adquirir um novo tanque de distribuição de oxigênio.

O equipamento foi instalado na última terça-feira, dia 20, na parte externa do Hospital e tem capacidade para 4.950 metros cúbicos (m³), sendo quase três vezes maior que os dois que foram substituídos e totalizavam 1.730 m³.

De acordo com a administração hospitalar, o novo tanque foi pleiteado para continuar garantindo a segurança dos pacientes e proporcionar tranquilidade para equipe médica. “Um dos motivos que nos levou a buscar um tanque maior foi o aumento do consumo devido aos pacientes internados com Covid-19, pois eles necessitam de oxigênio para auxiliar na respiração”, relata Samuel Marson, administrador do HMU.

Além da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e leitos comuns, atualmente, o Hospital também dispõe de 10 leitos de UTI e capacidade para 15 ou mais leitos na ala Covid, com isso, o consumo mensal de oxigênio fica em torno de 8 mil m³, para suprir esse valor, o abastecimento do tanque era realizado a cada dois dias, agora, poderá ser feito a cada quatro ou cinco dias.

“Temos consciência do crítico cenário que, infelizmente, muitos hospitais têm enfrentado em virtude da iminência ou total falta de oxigênio devido ao aumento do consumo por conta da Covid. Não queremos correr este risco e, por isso, nos antecipamos a qualquer imprevisto. Investir na segurança de nossos clientes é prioridade para a Unimed Leste Paulista”, destaca Dr. Luís Antônio Estevam, diretor presidente.