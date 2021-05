Hospital recebe doação de leite

No último final de semana, o Hospital de Caridade recebeu a doação de caixas de leite. A iniciativa partiu do vereador Fernando Corretor (Republicanos), que procurou o apoio de igrejas evangélicas de Vargem Grande do Sul e empresários, que se organizaram e levantaram as doações. “Unindo nossas forças, conseguimos arrecadar 312 litros de leite ao Hospital”, comentou Fernando na sessão de Câmara realizada na terça-feira, dia 4. Ele observou que por mês o consumo médio do Hospital de Caridade é de 220 litros de leites e que com a doação, a entidade teve suprido cerca de um mês e meio de consumo de leite.

A entrega da doação foi realizada no sábado, dia 1º, com a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e do provedor do Hospital, Jair Gabricho.

“Muito obrigado aos doadores do leite, pois esse produto é raramente doado e é muito utilizado no Hospital. Se puder, faça como os doadores do leite e ajude o nosso Hospital a manter as portas abertas. Por menor que seja a sua doação ela vai fazer muita diferença para o Hospital”, agradeceu Amarildo em um vídeo postado em suas redes sociais. Se envolveram na ação os pastores Márcio, Daniel, Edgar, Mauro e o empresário Rogerinho, da Aspercamp.

Jair Gabricho destacou a iniciativa dos voluntários. “Agradeço a todos os doadores, as pessoas que fizeram essa campanha importante, que vai muito nos ajudar. O Hospital vem passando por um momento bastante difícil. Estamos no ápice da pandemia e precisamos muito de recursos”, disse.

De acordo com Jair, os recursos federais destinados à entidade terminaram em janeiro. “Estamos tocando agora com recursos próprios e recursos da prefeitura aprovados pela Câmara”, contou. “Graças a Deus a Associação Setembro está bancando nosso oxigênio. Se não fosse isso, não teríamos oxigênio para dar às pessoas”, disse o provedor. Jair agradeceu ao corpo clínico, aos fisioterapeutas e todos os membros da equipe que seguem trabalhando intensamente pelo Hospital.