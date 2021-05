Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Marcelo Tabet, proprietário da empresa Gesqual Gerenciamento, aos 50 anos de idade, no dia 30 de abril. Deixa a esposa Valéria Pancelli Tabet; as filhas Amanda e Júlia; os pais Maria Helena dos Santos Tabet e Wadi Cortat Tabet; os irmãos Fábio e Luís e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 1º de maio, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu o psicólogo e professor Eduino Sbardelini Filho, em Curitiba, aos 76 anos, no dia 1º de maio. De tradicional família da cidade, era filho de Edméa Nardini Sbardelini e Eduino Sbardelini, já falecidos. Eduino foi professor do Departamento de Psicologia (Depsi) da Universidade Federal do Paraná. Deixou a esposa Elizabeth; os filhos Guilherme, Henrique e Call; as noras Cristiane, Carol e Michele; os netos Beatriz, Cecília, Mariana, Francisco, Pedro e Júlia. Deixou ainda os irmãos Elenice, Ednei, Luiz, Erci, Eduardo, Eliana, Edmundo, Edson, Ernesto e Bete, cunhados, cunhadas e sobrinhos. Seu corpo foi cremado no dia 1º de maio.

Faleceu Joaquim Rodrigues de Souza, aos 58 anos de idade, no dia 1º de maio. Deixou a esposa Elisabete Cândido de Souza; os filhos Ana Cláudia, Aline e Anderson; os genros Tiago e Edson; os netos Samuel e Maria Beatriz. Seu sepultamento aconteceu no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cláudio José dos Santos, aos 47 anos de idade, no dia 1º de maio. Deixou a mãe Leonídia Bueno dos Santos; a esposa Cristina dos Santos; o filho Wilian; a nora Gabriela e o neto Davi. Seu sepultamento aconteceu no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Eurípides Ferreira, aos 82 anos de idade, no dia 3 de maio. Deixa os filhos de coração Januário, Cristiano, Marli, Lúcia, José Roberto, Luís Carlos; noras, genros e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Batista Leandrini, aos 43 anos de idade, no dia 30 de abril. Deixa a esposa Elaine Bueno Leandrini; o filho Isaque; os irmãos Antônio Carlos, Sebastião, Paulo, Aparecido, Samuel, Marilza, Luciana e Cecília, cunhados, cunhadas e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Eneida Alves de Carvalho, aos 76 anos de idade, no dia 2 de maio. Era viúva de Aparecido Amâncio de Carvalho; deixou os filhos Valdemir, Claudinei, Claudemir, Rosa Marina, Beatriz e Isolete; as noras Regina e Patrícia; os genros José Dimas, Celso, José Gilberto; os netos Walter, Ricardo, Celsinho, Renato, Francieli, Rafael, Gabriel, Juliana, Thalia, Heloísa, Daniela e Ronaldo e os bisnetos Thabata, Eduardo, e Bernardo. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nilce Piconi da Costa, aos 88 anos de idade, no dia 4 de maio. Era viúva de João Aparecido da Costa; deixou os filhos Luís Carlos e Sônia Maria; o genro Luís; os netos Leonardo, Joyce, Mariana, Marina e Lucas; os bisnetos Maisa, Gustavo e Otávio. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Leonice Machioni Buzato, aos 83 anos de idade, no dia 4 de maio. Deixa filhos, noras e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Rosângela Aparecida Lourenço Barbosa, aos 58 anos de idade, no dia 5 de maio. Solteira, deixa a mãe Iranilda Garcia Barbosa, a irmã Ângela e o cunhado Cláudio César. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Nélson de Carvalho, aos 60 anos de idade, no dia 4 de maio. Deixou os filhos Ailton; as noras Muriel e Isabela; os netos Júnior, Nataly, Bryan e Paulo Henrique. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Madalena Bortolucci Krause, aos 78 anos de idade, no dia 5 de maio. Era viúva de Carlos Krause; deixou as filhas Márcia, Marli e Alessandra; os genros Emerson e Vanderlei; os netos Guilherme, Carolina e Alberto. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecido Donizete de Faria, aos 62 anos de idade, no dia 5 de maio. Deixou a esposa Benedita Donizete da Silva Faria; os filhos Rodrigo, Franciel e Elaine; as noras Taís e Juliana; o genro Sinvaldo; os netos Paulo César, Yasmin, Rodrigo e Lorena. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Orlanda Eugênio de Almeida, aos 74 anos de idade, no dia 4 de maio. Era viúva de Dionésio Lúcio de Almeida; deixou os filhos Verti, Dionésio, Selma, Inês e Regina; a nora Rosa; o genro Rovilson; os netos Greice Kelly, Juliano Gerônimo, Bruno, Carolina, Aline, Jéssica e Alex; os bisnetos Natasha, Riana, Ricardo, Pedro e Stefany. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Falconi Becker, aos 88 anos de idade, no dia 6 de maio. Era viúva de Paulo Becker; deixou os filhos Neusa Aparecida e Paulo Sérgio; o genro João; a nora Vera; os netos Daniel, Juliana, Alessandra e a bisneta Tifany. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Natal Chiavegato, aos 81 anos de idade, no dia 6 de maio. Deixa a esposa Rosaria Alves Chiavegato; a filha Rosemeire; o genro Cássio; os netos Ruan Carlos, Rita de Cássia e Rafaele Cristina; e os bisnetos Mariah, Fernanda e Helena. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Claudinei Pavini de Andrade, aos 78 anos de idade, no dia 6 de maio. Deixa os filhos Aparecido e Valéria; genro; nora; netos e bisneta. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no Cemitério da Saudade.



Faleceu Roberto Carlos Sebastião, aos 53 anos de idade, no dia 5 de maio. Deixou os irmãos Silvone, Anderson, Roseli, Gilmar, Luís Carlos, Carlos Roberto e Gilberto; o cunhado Luís; as cunhadas Keila, Priscila, Luciana, Simone e Francisca e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecido Alves da Silva, aos 60 anos de idade, no dia 5 de maio. Deixa a esposa Vera Aparecida Rodrigues da Silva; os filhos Dênis e Diana; a nora Laíra; o genro Ricardo e a netinha que em breve chegará Maria Cecília. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na Região

Casa Branca

Faleceu em Casa Branca, Geraldo Vieira de Matos, aos 60 anos de idade, no dia 30 de abril. Deixa a esposa Antônia Guimarães de Matos; os filhos Aleksandro, Bruna e Diego. Seu sepultamento aconteceu no dia 30, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, José Odair Genari, aos 66 anos de idade, no dia 4 de maio. Deixa o pai Liberato Genari; os irmãos Salete, Aparecida e João. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Fernando de Deus Lopes, conhecido como Pastor Fernando, aos 62 anos de idade, no dia 3 de maio. Deixa a esposa Vitalina Celestino Lopes e o filho Júlio César. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Marina Idair Baptista Vieira, aos 64 anos de idade, no dia 2 de maio. Deixa o marido Zeferino Vieira; os filhos Fábio, Fernando, Edmar, Vanessa, netos e bisneta. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Luciane Benedita Almeida dos Santos, aos 39 anos de idade, no dia 4 de maio. Deixa o marido Antônio Julimar Ferreira dos Santos; os filhos Juliana, Lucas, Felipe, Mateus e Maria e neto. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Faleceu em Casa Branca, José Benedito Rosa, aos 74 anos de idade no dia 7 de maio. Deixa os filhos José Antônio, Cidinei e Luciene; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 7, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Salvina Maria de Jesus Silva, aos 69 anos de idade, no dia 6 de maio. Deixa os filhos Douglas, Deise, Claudia, Lilian e Luís Carlos; noras, genros e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 6, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Divinolândia

Faleceu em Divinolândia, Apparecida Rosalino Pedrilo. Seu sepultamento aconteceu no dia 1º, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu em Divinolândia, Aparecida Rivena Teixeira. Seu sepultamento aconteceu no dia 1º, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

São Sebastião da Grama

Faleceu em São Sebastião da Grama, Anna Saturnino Bortolozzo, aos 86 anos de idade, no dia 2 de maio. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.