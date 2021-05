Homem foi preso por violência doméstica no feriado

Um homem foi preso após ameaçar e agredir sua companheira e os filhos no sábado, dia 1º, no Jardim Fortaleza, em Vargem Grande do Sul. Os soldados da Polícia Militar Emiliano e Silas compareceram no local.

A vítima informou que seu amásio chegou na casa embriagado e começou a ofender, ameaçar e agredir ela e os filhos. Ela relatou que o marido pegou sua filha pelo pescoço e, quando ela foi defender a menina, ele a agrediu com o cabo de um rodo, vindo a deixar escoriações.

A mulher contou que ele também correu atrás de seu filho de 13 anos para bater, mas não conseguiu alcançá-lo. Com o apoio de outra viatura, o homem foi abordado e submetido à busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado.

Ele confessou ter agredido sua amásia com o cabo do rodo e que, durante a discussão, seu filho jogou um tijolo em sua direção, que pegou de raspão e causou um ferimento superficial nas costas.

O caso foi apresentado na Delegacia de São João da Boa Vista, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência de violência doméstica e o autor, permaneceu à disposição da Justiça.