Mentiu endereço e foi preso por tráfico de drogas

Um homem foi preso por tráfico de drogas na quinta-feira, dia 6, no Centro. A apreensão aconteceu durante patrulhamento da equipe da Polícia Militar, composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri.

Os PMs viram um indivíduo já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, com algo em sua mão. Ao perceber os policiais, ele ficou nervoso e recebeu ordem de parada para ser abordado, porém correu para dentro da residência de dois irmãos.

A equipe conseguiu abordar na sala da casa, onde estavam também os irmãos que ali moravam. O suspeito foi revistado e com ele estavam R$ 121,00. Com a autorização dos rapazes, a equipe realizou a busca pelo imóvel, sendo localizado sobre a mesa de centro da sala, um pequeno pedaço de maconha enrolada em um plástico azul e um aparelho celular, que após consulta do Imei, foi verificado se tratar de produto de furto.

O homem que havia tentado fugir confessou ser proprietário da droga e do celular, dizendo que é usuário de maconha e que não sabia que o celular era de origem ilícita, explicando que havia comprado ele nas redes sociais, mas não lembra a quantia que pagou.

Na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, durante a apresentação da ocorrência, ele informou que morava na Vila Polar. Porém após cair em algumas contradições, os PMs junto com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior e sua equipe de investigação, realizaram diligências até o endereço fornecido por ele, sendo confirmada a suspeita de que ele estaria mentindo.

Defronte a esta casa, estava um homem, que ao perceber os policiais, ficou nervoso e foi revistado, sendo localizado em seu bolso um pino de cocaína. Ele informou que a droga localizada era para seu uso e que o suspeito não mora mais ali.

Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil pelo porte de drogas e liberado em seguida. O primeiro suspeito abordado foi novamente questionado sobre seu endereço, dizendo que havia mentido com medo da equipe policial ir até sua residência, porém dessa vez passou a localização correta.

No local, a equipe fez contato com sua avó, que autorizou a entrada dos policiais. Durante a busca, foi localizado no quarto dele, sob o colchão, dentro de uma meia, seis kits contendo 95 pedras de crack. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação.