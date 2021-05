Mulher levou facadas de homem em Divinolândia

Uma mulher foi vítima de tentativa de homicídio em Divinolândia, no domingo, dia 2, no Centro. A vítima ficou com ferimentos no abdômen, cabeça e costas, causados por uma faca, e precisou passar por cirurgia.

A Polícia Militar foi acionada ao Hospital Regional de Divinolândia, onde a mulher já estava sendo atendida. No local, foi realizado contato com a testemunha, esposo da vítima, que informou que o autor foi a sua residência e se desentendeu com ele.

Ele contou que, em determinado momento, entraram em luta corporal, estando ambos em posse de arma branca. Assim, a vítima foi atingida por alguns golpes de faca, precisando passar por cirurgia de emergência, devido ao ferimento no abdômen.

A PM realizou buscas na residência do autor e pelas ruas da cidade, porém ele não foi localizado.