Restam poucas vagas para judô gratuito na Jita Kyoei

Com a flexibilização para o funcionamento das academias em Vargem, o Projeto Social Jita Kyoei de Judô lançou uma campanha inédita, que abriu 100 vagas gratuitas para crianças, jovens, adultos, atletas e ex-atletas treinarem a modalidade junto à tradicional equipe da cidade.

As matrículas para as 100 vagas gratuitas começaram no dia 26 de abril e no dia 30 de abril, 82 inscrições já haviam sido feitas. “O que mostra o interesse do grande público pelo Judô Jita Kyoei”, avaliou o sensei Marco Aurélio Lodi Gomes, fundador e gestor dos Projetos Sociais Jita Kyoei de Judô.

Ele explicou que o Instituto Jita Kyoei tem oito horários diferentes para a prática do judô gratuito, a partir dos 3 anos de idade. Para consultar, basta entrar em contato com o projeto.

“Em todas as aulas, as crianças, os alunos, passam pelo protocolo de desinfecção ao chegarem na academia e durante as aulas, que têm sido de 50 minutos, higienizam suas mãos com álcool em gel ao menos duas vezes. Ou seja, nos balizamos pela segurança completa de nossos judocas”, garantiu o sensei.

Há vagas

“Ainda restam 18 vagas para completarmos as 100 vagas gratuitas e em breve iremos abrir mais vagas e mais horários para todos os interessados”, comentou.

As aulas de Judô do Projeto Jita Kyoei contam sempre com a presença de um sensei (professor) faixa preta e no mínimo três monitores para o auxílio aos praticantes. “Isso tudo trás qualidade, segurança e excelência no processo de aprendizagem do judô pelos alunos do nosso projeto”, explicou.

O Projeto já contava com mais de 130 judocas em suas aulas antes da Pandemia em Vargem Grande. Com a abertura das 100 vagas, foram somadas aos praticantes, 19 crianças entre 3 e 6 anos; 16 crianças entre 7 e 9 anos; 28 crianças entre 10 e 16 anos; 12 adolescentes entre 17 e 20 anos e 7 adultos acima dos 21 anos. As aulas são divididas pelas idades e pela graduação dos alunos.

Matrícula

Para se matricular no Judo Jita Kyoei é só entrar em contato via WhatsApp pelo número (19) 98938-3666 e agendar o dia e horário para realizar a matrícula. No ato da matrícula é preciso levar cópia do RG ou da Certidão de Nascimento do aluno interessado. O Instituto Jita Kyoei fica à Rua Sete de Setembro 378 no Centro.