Tentou dar golpe e acabou na cadeia por estelionato

Um homem foi preso após tentar passar golpe em mulher em Mococa, na terça-feira, dia 4. A Polícia Militar foi acionada no local pelo filho da vítima.

Ele informou aos PMs que sua mãe havia recebido uma ligação dizendo que foi realizada uma compra indevida com o seu cartão e que ela deveria quebrá-lo sem danificar o chip e entregá-lo a um motoboy que estaria esperando próximo a uma escola.

O rapaz achou estranho e disse para sua mãe não entregar, e imediatamente ligou na Delegacia de Polícia, onde foi informado que ali estariam mais três vítimas do mesmo golpe, que disseram que seria um indivíduo utilizando uma motocicleta vermelha e preta com uma tatuagem no braço que retirava os cartões. A vítima foi orientada a ligar no 190, onde passou essas informações.

Já era de conhecimento da equipe que esses criminosos geralmente se hospedavam em hotéis da cidade. Sendo assim, eles realizaram buscas em dois hotéis e avistaram uma motocicleta XRE, com a placa de São Paulo com as características passadas, estacionada no fundo.

Os policiais viram dois indivíduos na recepção e ambos, ao perceberem a equipe, ficaram nervosos. Durante a revista pessoal, foram encontrados no bolso de um deles, um cartão em nome de uma das vítimas.

Assim, ele assumiu que estava cometendo golpe na cidade. Na vistoria nos quartos em que estavam hospedados, foi encontrada uma mochila com 12 maquininhas de cartões, seis cartões de vítimas, sendo alguns já cortados e colados, um caderno com anotações e senhas referente aos saques realizados, três aparelhos celulares e mais R$ 25,00.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial de Mococa, onde foi feito contato com uma das vítimas que havia registrado o boletim de ocorrência mais cedo e a mesma reconheceu a motocicleta e o condutor.

Os autores foram conduzidos ao Plantão Policial de Casa Branca, onde o delegado ratificou a voz de prisão elaborando o boletim de Estelionato e Associação Criminosa, ficando os indiciados à disposição da Justiça.