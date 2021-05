Ambulância da prefeitura se acidenta na SP-215

Uma das ambulâncias da prefeitura se acidentou no início da noite de segunda-feira, dia 10, na rodovia SP-215, na altura do bairro do Desterro, em Casa Branca.

Informações dão conta que no veículo estava apenas o motorista e o paciente, que retornavam de Jaú para Vargem. Na altura do bairro do Desterro, o condutor perdeu o controle da ambulância ao desviar de uma vaca na pista e acabou colidindo contra o guard-raill da pista. A Gazeta ainda apura mais informações.

Apesar do susto, o motorista e o passageiro tiveram apenas ferimentos leves.

Ambulância da prefeitura ficou bastante danificada. Felizmente, motorista e passageiro não se feriram com gravidade