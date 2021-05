Bertoleti

O vereador Bertoleti (PSD) comemorou seu aniversário no dia 4 de maio, terça-feira, mesmo dia da sessão ordinária do Legislativo. No entanto, não compareceu à reunião, uma vez que se encontrava hospitalizado, por problemas no estômago. Seus colegas de Câmara, além de fazerem uma oração pelo seu restabelecimento, ao final da sessão, também cantaram “Parabéns” para Bertoleti.

Chácara dos servidores

Na edição do último sábado, dia 1º de maio, na reportagem sobre a atuação do Sindicato dos Servidores Públicos Muncipais (SSPM), a Gazeta informou equivocadamente que o uso da Chácara Boa Esperança, seria gratuito. Na verdade, para o uso do espaço é preciso pagar uma taxa de manutenção. Para checar datas disponíveis e valores, basta ligar no SSPM pelo 3641-2827.

Assessores

Em requerimento aprovado na sessão do dia 4, o vereador Celso Itaroti (PTB) questiona a necessidade de contratação de assessores para os departamentos de Cultura e de Desenvolvimento. Alega que apesar de importantes, a prefeitura deveria ter o foco em contratações para a Saúde, devido à pandemia. Perguntou quais são as ações desenvolvidas atualmente na cidade pela Casa da Cultura.

Convocação

No mesmo requerimento, está a convocação do Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho/Divisão de Serviços ao Cidadão, Juliano Scacabarozi, para prestar informações sobre sua área de atuação.

Informações

Aos vereadores é mais do que legítimo questionar a prefeitura sobre o gasto de dinheiro público com a contratação de pessoal e ter a resposta oficial em mãos. No entanto, basta acessar o site da própria prefeitura, ou a página que o município mantém no Facebook, para se inteirar das importantes ações que são desenvolvidas atualmente pelos dois departamentos em questão. A Gazeta de Vargem Grande também publica constantemente reportagens sobre projetos, oficinas e demais programas realizados não apenas por esses, mas pelos demais departamentos municipais.

Festa das Nações

Aliás, um desses projetos é o da Festa das Nações 2021, que mais uma vez por conta da pandemia, não será realizada em seu formato tradicional. Neste ano, a Festa das Nações, um dos mais importantes eventos do calendário municipal, será marcada pela exibição de uma live com músicas interpretadas por cantores vargengrandenses. O show on-line será transmitido no dia 29 de maio, a partir das 20h.