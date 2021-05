Oficinas culturais estão de volta

Com o objetivo de capacitar artistas e movimentos culturais da cidade, a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Cultura e Turismo retoma as atividades e parcerias com as “Oficinas Culturais – Formação para o Interior”.

Em junho, a programação tem início no dia 1º com o bate papo com o poeta Carlos Assumpção com o tema “Com o que sonham os poetas?”, das 18h às 20h. A mediação será de Felínio Freitas e as inscrições ocorrem até o preenchimento de todas as vagas.

No dia 2, será realizada a oficina sobre danças populares “Catiras, fandangos e suas peculiaridades”, das 18h às 21h, com Fernanda Colli.

Inscrições até este sábado

A oficina Clube de Leitura de Dramaturgias, com Tadeu Renato, será realizada nos dias 7, 10, 14, 17, 21, 24 e 28 de junho, das 18h às 20 e as inscrições serão até este domingo, dia 16 de maio.

O módulo 2 da oficina “O inconsciente criativo” também tem inscrições até este sábado, dia 16. A oficina com Patrícia Teixeira será realizada nos dias 7, 9, 14 e 1 de junho, das 14h às 16h.

A oficina “Ancestralidade, narrativas e contemporaneidade indígenas”, com Kuawá Apurinã (Pietra Dolamita) tem inscrições até o dia 18 de maio. A turma A participará do evento nos dias 9 e 11 de junho, das 14h às 16h e a turma B, nos dias 16 e 18 de junho, das 10h às 12h.

Todas as atividades são on-line através do aplicativo Zoom. As inscrições devem ser feitas pelo link http://poesis.org.br/maiscultura. Para outras informações o telefone é o (19) 3641-6199 ou 3643-2755.