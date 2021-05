Campanha alerta sobre abuso sexual infantil

O Departamento de Ação Social representado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Convivência “Tio Carlão” e o Conselho Tutelar de Vargem Grande do Sul participam durante o mês de maio, da Campanha Nacional “Faça Bonito”, no Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate a Violência contra a Criança e Adolescente, e desde a última segunda-feira, dia 10, a prefeitura e órgãos envolvidos estão realizando uma série de publicações com materiais disponibilizados pelo grupo #FAÇABONITO que há anos vem fazendo campanhas em todo território nacional para efetivação da proteção integral às crianças e adolescentes.

Conforme o destacado pela prefeitura é muito importante que a sociedade dê atenção a esse assunto para que todos possam combater este tipo de crime, bem como proteger as crianças e os adolescentes e responsabilizar devidamente os autores da violência.

Violência sexual é crime e deve ser sempre comunicado às autoridades, todo fato é importante e deve ter a devida atenção. Cabe às autoridades identificar o abuso sexual através das diversas técnicas às quais foram treinadas.

Violência, abuso e exploração

A violência sexual é a violação dos direitos sexuais, no sentido de abusar ou explorar do corpo e da sexualidade de crianças e adolescentes. A violência sexual ocorre de duas formas: pelo abuso sexual ou pela exploração sexual.

Já o abuso sexual é a utilização da sexualidade de uma criança ou adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual. O abuso sexual é geralmente praticado por uma pessoa com quem a criança ou adolescente possui uma relação de confiança, e que participa do seu convívio.

A exploração sexual caracteriza-se pela utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais com a intenção de lucro, seja financeiro ou de qualquer espécie, incluindo objetos de valor ou outros elementos de troca.

Denúncias

Caso exista suspeita de alguma criança ou adolescente que esteja sofrendo violência o leitor deve fazer a denúncia. Isso pode ajudar quem esteja em situação de risco. As denúncias devem ser feitas ao Conselho Tutelar, Delegacia da Polícia Civil, Disque 100, Polícia Militar (190), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (191) e para crimes na Internet: new.safernet.org.br