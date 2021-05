Começa a Campanha do Agasalho 2021

O Fundo Social de Solidariedade está arrecadando roupas novas e usadas, e também cobertores novos para a Campanha do Agasalho 2021. Devido à pandemia da Covid-19, as roupas usadas devem ser entregues lavadas, higienizadas e acondicionadas em sacos plásticos, isso como medida de prevenção ao novo coronavírus.

As doações podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade à Rua Sete de Setembro, nº 300, Centro. De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Eva Vilma da Silva Rodrigues como em 2020, a arrecadação não pôde acontecer da maneira tradicional, no entanto isso não pode impossibilitar que peças fossem reunidas para atender às famílias; sendo realizada seguindo as orientações das normas de Saúde.

O Departamento de Ação Social da Prefeitura realizou a compra de cobertores novos e também está fazendo uma campanha de arrecadação, de cobertores novos, junto à comunidade do município.

A EPTV dará apoio à iniciativa, com divulgação na sua grade de transmissão além do seu site. Também o Fundo contará mais uma vez com a ajuda do Departamento de Educação. “Caso haja necessidade, as creches, como no ano passado, estarão lavando algumas peças. Mas pedimos que as doações sejam feitas com roupas já limpas para agilizar e facilitar os trabalhos. Estaremos arrecadando roupas novas e usadas, e também cobertores novos”, disse a presidente do Fundo.

A distribuição será realizada diariamente a partir do 24 de maio, conforme as famílias procurarem ajuda na Ação Social, evitando aglomerações e seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde, como o distanciamento de dois metros, uso de máscaras e higienização das mãos.