Furtou supermercado em Divinolândia e foi preso

Um rapaz foi preso pelo furto de um supermercado em Divinolândia, no domingo, dia 9. A Polícia Militar foi acionada por populares.

De acordo com o informado, dois indivíduos haviam entrado no estabelecimento comercial e praticaram o furto. Diante das informações, os policiais foram ao local, isolaram as saídas do estabelecimento e fizeram em contato com o proprietário, que informou que o autor abriu as gavetas do estabelecimento para pegar o dinheiro.

Com a ajuda de alguns populares que ficaram do lado de fora isolando as saídas do estabelecimento, os PMs iniciaram a vistoria pelo supermercado, sendo que dentro do estabelecimento não localizaram os autores.

Assim, iniciaram a vistoria pelo prédio todo, sendo revistado todos os andares e apartamentos que se encontravam desocupados e abertos, localizando um dos indivíduos no telhado.

De acordo com a PM, foi dada voz de prisão ao autor, que resistiu com empurrões, xingamentos e com comportamento agressivo, sendo necessário o uso de gás de pimenta e técnicas de imobilizações para que fosse algemado.

Foi localizado em seu poder dois envelopes de depósito com várias notas de R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00, totalizando R$ 500,00 em espécie.

Na condução para o compartimento de preso, o homem começou a dar chutes, cabeçadas na viatura policial, ameaçando a equipe e o proprietário. Ele foi apresentado no Plantão de Polícia de São João da Boa Vista, onde o delegado determinou a voz de prisão por furto qualificado, ameaça e desacato.