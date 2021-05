Prefeito discute casas populares com secretário de Habitação

Uma comitiva de Vargem Grande do Sul esteve em São Paulo, no dia 10, liderada pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). Após a participação de uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, o chefe do Executivo vargengrandense esteve em uma audiência com o secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary. Também estiveram presentes os vereadores Canarinho (PSDB) e Fernando Corretor (Republicanos).

De acordo com o informado, os assuntos tratados junto ao secretário foram o andamento dos 76 apartamentos que vão ser construídos no município pelo Programa Nossa Casa, que está em processo de licitação. Também foi discutida a viabilização e outros empreendimentos habitacionais, como a construção de novas casas populares na cidade.

Por fim, Amarildo e o secretário Flávio Amary também debateram a regularização de algumas moradias do município, como casas na Vila Esperança, Chácara Santa Terezinha, Área Verde do Jardim Dolores e a área da antiga Fepasa, por meio do Programa Cidade Legal.

Nossa Casa

Serão construídos no município 76 apartamentos, divididos em dois blocos, em uma área cedida pela prefeitura no Jardim Santo Expedito.

As inscrições foram realizadas até novembro de 2020, exclusivamente pela Internet, no site do programa “Nossa Casa”. Os inscritos realizaram um cadastro obrigatório com e-mail e telefone válidos, onde recebem as comunicações da Secretaria de Habitação do Governo Estadual, responsável pelo Programa Nossa Casa.