PM prendeu 9 procurados em cidades da região

Ao todo, a Polícia Militar efetuou a prisão de nove condenados que estavam sendo procurados, na terça-feira, dia 11.

Em Vargem Grande do Sul, a equipe composta por cabo Querino e soldado Cesar, prendeu um condenado na Vila Santana. Durante patrulhamento, os PMs abordaram o suspeito, que possuía um mandado de prisão no regime semiaberto contra sua pessoa. Ele foi conduzido à Delegacia onde permaneceu à disposição da Justiça.

Caconde

Durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Redentor, em Caconde, outro procurado foi preso. Os policiais viram um rapaz no interior de um bar e, como já era de conhecimento que contra ele havia um mandado de prisão, realizaram a abordagem. Ele foi levado à Central de Flagrantes em Casa Branca, ficando à disposição da Justiça.

Aguaí

Em Aguaí, a primeira de sete prisões aconteceu no Centro durante patrulhamento. Os PMs viram um rapaz e, como já tinham conhecimento sobre o mandado de prisão em seu desfavor, o abordaram.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e, no percurso, aconteceu a segunda prisão. Os policiais viram um suspeito que também sabiam ser alvo de um mandado de prisão referente a drogas, expedido em abril. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

No bairro Monte Líbano aconteceu mais duas prisões. Em uma delas, os policiais estavam patrulhando e viram um rapaz em uma construção. Como já sabiam sobre o mandado de prisão em seu nome, ele foi detido e encaminhado à Delegacia.

Mais tarde, no mesmo bairro, um homem com mandado de prisão por roubo foi visto. Ele foi abordado e apresentado ao delegado, que elaborou o boletim de ocorrência de condenado capturado.

O outro procurado foi encontrado na Vila Nova. Como era de conhecimento que contra ele havia um mandado de prisão sobre drogas, ele foi abordado e levado à Delegacia.

Por fim, dois condenados foram capturados na zona rural de Aguaí. Em um dos casos, a equipe da PM patrulhava e viu o indiciado no quintal de uma chácara, onde foi abordado. Por fim, em patrulhamento, os PMs viram o suspeito e realizaram a abordagem, levando o rapaz à Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde o delegado confirmou que o homem já havia cumprido está pendência com a Justiça em 2019. Assim, ele foi liberado após a confirmação.