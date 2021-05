Sicredi União inaugura nova agência em São Sebastião da Grama

A 111ª agência da Sicredi União PR/SP será inaugurada na próxima quinta-feira (20), a partir das 9h, em São Sebastião da Grama, na região Centro Leste Paulista, município distante cerca de 249 km da Capital. A nova agência está localizada à rua Ambrósio Rodrigues, 57 – Centro, esquina com a rua Major Pacheco.

Com a inauguração em São Sebastião da Grama, a instituição financeira cooperativa crava seu propósito de transformação e expansão em 34 das 35 cidades das regiões Centro Paulista e Centro Leste Paulista. No total, a Sicredi União já contabiliza 43 agências no Estado de São Paulo.

Situada em terreno de 584,25 m², sendo 310,77 m² deles de área construída e pé direito alto de 4,5 metros, as obras de benfeitorias que daria origem à nova agência iniciaram em outubro de 2020.

“Foi construída por um parceiro, de origem familiar da cidade, que, em contato com o senhor Constantino Junior [ex-diretor de expansão – in memoriam], aceitou o projeto de construir um prédio com nossos layouts no prazo de seis meses. Um projeto lindo que, agora em seu término, já virou referência na cidade, brilhando os olhos de quem passa e admira”, garante Thiago Felix Rodrigues, que comandará a agência São Sebastião da Grama como gerente geral.

Para ele é motivo de orgulho e realização poder inaugurar uma agência e gerenciar uma equipe. “Foi algo que busquei, persisti, lutei. Agradeço muito à diretoria pela confiança depositada em mim. Estou muito satisfeito com a receptividade da população gramense, que nos recebeu de braços abertos, e existe uma grande ansiedade da população com nossa inauguração”, completou.

Ao lado do gerente geral, a agência contará com outros quatro colaboradores: um gerente administrativo; outro gerente de negócios Pessoa Jurídica (PJ); um gerente de negócios Pessoa Física (PF); e um assistente de negócios. Além deles, há mais dois profissionais terceirizados (vigilante e zeladora).

Com mais de 100 contas já abertas, sendo PJ, Agro e PF (Pessoa Física) urbano, a agência local conta com 20 sócios fundadores, que acreditaram no propósito da instituição. “Nosso foco é fomentar os negócios locais abrindo parcerias com associações comerciais e agrícolas, para aquecer e aumentar o giro financeiro da cidade”, finalizou Thiago Felix Rodrigues.

A inauguração, que será restrita e seguindo todos os protocolos estabelecidos em decreto local e com base na ‘fase transitória’ do Plano São Paulo, contará com as presenças do presidente da Sicredi União PR/SP, Wellington Ferreira; do diretor executivo Rogério Machado; e do gerente de Desenvolvimento Regional na região Centro Leste Paulista, Júlio César Alcântara; além do time de colaboradores. Algumas autoridades locais também estarão presentes.

Histórico na cidade

Quando a Sicredi União projetou sua expansão para São Sebastião da Grama, o primeiro desafio foi a montagem da equipe, já composta hoje pelos cinco colaboradores e dois terceirizados.

Já em 1º de fevereiro de 2021, ainda sem um local para o time ficar, a equipe realizou visitas às empresas e na zona rural para a captação de correntistas.

Na mesma semana, os colaboradores conseguiram uma sala emprestada no Sindicato Rural da cidade, local em que se reuniam, montavam estratégias e alinhavam o dia. Todavia, em curto prazo de tempo, já em 8 de fevereiro, o time recebeu, na cidade, uma agência Smart, um ponto fixo provisório instalado na praça da Matriz de São Sebastião.

Agência Smart

A agência Smart integra um projeto da Sicredi União PR/SP para suprir as necessidades de um ponto para eventos, pré-inaugurações e outros usos estratégicos. A instituição financeira cooperativa possui duas unidades, sendo uma para uso no Estado do Paraná e outra na cidade de São Paulo. A unidade na Capital está sendo utilizada, pela primeira vez, aqui no Estado.

A agência Smart trata-se de um container adaptado, com abertura pneumática por controle remoto, ampliável ao abrir, ar condicionado, sistema de internet 4G, móveis, geladeira e dois notebooks com sistema completo, a fim de atender todas as demandas negociais do público que fomos conquistando.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).