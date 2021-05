PM prendeu bando que furtou gado em Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um rapaz suspeito de furto de gado, na quarta-feira, dia 19, no Jardim Santa Marta. A equipe composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri recebeu informações que quatro indivíduos estariam com uma vaca preta em um terreno que dá acesso à entrada rural que liga Vargem Grande do Sul a Lagoa Branca.

Segundo o informado, eles estavam tirando o animal da carroceria de uma Saveiro prata, modelo G3, e passando ela para a carroceria de um caminhão F1000 de cor vermelha. Quando conseguiram embarcar o animal, o caminhão com três indivíduos seguiu sentido Lagoa Branca, enquanto que a Saveiro tomou sentido oposto.

Os policiais foram ao local e informaram outras equipes pelo rádio, sendo realizado um cerco juntamente com as viaturas das cidades vizinhas. Com autorização do comando de grupo patrulha, o cabo Rafael e soldado Henrique foram até o município de Casa Branca, onde abordaram os três indivíduos com o animal.

Posteriormente foi localizado a vítima proprietária da vaca, confirmando que ela havia sido furtada. Após dar voz de prisão aos indivíduos, o cabo Rafael prosseguiu com a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Casa Branca.

A equipe retornou até Vargem Grande do Sul para localizar e identificar o quarto suspeito da Saveiro prata. A PM tinha como informação, o apelido desse envolvido. Com esses dados, a equipe falou com a vítima, que acabou contando que o homem era conhecido e que já havia prestado serviço em seu sítio, ferrando cavalos.

Durante o patrulhamento pelo Jardim Fortaleza, os PMs viram a Saveiro com as características ditas na denúncia. Foi dado alerta de parada com sinais sonoros e luminosos, mas o condutor tentou fugir. A PM conseguiu alcançar o veículo ainda no Jardim Fortaleza.

Foi confirmado que o condutor era o quarto suspeito que estava envolvido no transbordo do animal. Além disso, a carroceria da caminhonete apresentava odor típico do animal. O rapaz ainda estava visivelmente embriagado, mas recusou o teste do etilômetro (bafômetro). Indagado a respeito do furto do gado, ora admitia, ora negava o envolvimento com crime.

Ele pediu para que seu pai fosse avisado, então a equipe foi até sua residência. O rapaz informou que em seu quarto havia duas munições de arma de fogo e autorizou a entrada da equipe em sua casa, inclusive ele mesmo acompanhou a busca domiciliar e indicou onde estavam guardadas. As duas munições de cal.20 foram localizadas na gaveta de uma cômoda em seu quarto. O pai do suspeito acompanhou as buscas.

Ele foi detido pelo crime de associação criminosa, furto, posse irregular de munição de calibre permitido e embriaguez ao volante. O suspeito foi levado para emissão do exame clínico de embriaguez e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Casa Branca, onde foi dada voz de prisão em flagrante delito.