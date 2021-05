Com foco no agronegócio, Sicredi União inaugura agência em São Sebastião da Grama

A importância do agronegócio pautou a cerimônia de inauguração da 111ª agência da Sicredi União PR/SP, em São Sebastião da Grama. A cerimônia de descerramento da placa inaugural ocorreu durante café da manhã realizado na quinta-feira, dia 20, em evento restrito à diretoria e colaboradores da instituição financeira cooperativa e algumas autoridades locais.

Localizada à esquina das ruas Ambrósio Rodrigues e Major Pacheco, no coração da cidade, o novo imóvel completa o quadro de expansão da Sicredi União, sendo a 43ª agência no Estado de São Paulo. Com isso, a cooperativa cravou seu propósito de transformação e expansão em 34 das 35 cidades das regiões Centro Paulista e Centro Leste Paulista.

No discurso de inauguração, o presidente da Sicredi União PR/SP, Wellington Ferreira, destacou a relevância da nova agência no município. “Para a chegada da nossa cooperativa na cidade, a fim de fortalecer o desenvolvimento do agronegócio no município, tivemos, e muito, o apoio da Prefeitura. A Sicredi vem para fazer a diferença e agregar valor ao trabalhador rural local”, destacou.

Para o prefeito José Francisco Martha, o Zé da Doca, a instituição financeira cooperativa fará grande diferença para o município, especialmente na área rural. “São Sebastião da Grama está em festa com a chegada da Sicredi União e esta instituição fará uma enorme diferença nos investimentos da cidade, que tem 80% da sua mão de obra voltada para o setor agrícola. Sabemos que a cidade se dará muito bem, pois entendemos que a Sicredi apoia e tem linhas de financiamento exatamente para esse público agro”, disse.

“Nosso foco é fomentar os negócios locais, abrindo parcerias com associações comerciais e agrícolas, para aquecer e aumentar o giro financeiro da cidade”, reafirmou o gerente Thiago Felix Rodrigues, que tem em sua equipe outros quatro colaboradores: um gerente administrativo; outro gerente de negócios Pessoa Jurídica (PJ); um gerente de negócios Pessoa Física (PF); e um assistente de negócios. Além deles, há mais dois profissionais terceirizados (vigilante e zeladora).

Situada em terreno de 584,25 m², sendo 310,77 m² deles de área construída, a nova agência também já possui mais de 100 contas já abertas – sendo PJ (Pessoa Jurídica), Agro e PF (Pessoa Física) urbano – e conta com 20 sócios fundadores, que acreditaram no propósito da instituição.

Além do presidente da instituição financeira cooperativa, na cerimônia também estiveram presentes: Valter Luiz Camilo, gerente da agência Sicredi Maringá Cocamar; Júlio César Alcântara, gerente de Desenvolvimento Regional na região Centro Leste Paulista; o time de colaboradores da agência e demais autoridades locais.

O evento seguiu todos os protocolos estabelecidos em decreto local e com base na ‘fase transitória’ do Plano São Paulo.

Sicredi em Grama

Quando a Sicredi União projetou sua expansão para São Sebastião da Grama, o primeiro desafio foi a montagem da equipe, já composta hoje pelos cinco colaboradores e dois terceirizados.

Já em 1º de fevereiro de 2021, ainda sem um local para o time ficar, a equipe realizou visitas a empresas e na zona rural, para a captação de correntistas.

Na mesma semana, os colaboradores conseguiram uma sala emprestada no Sindicato Rural da cidade, local em que se reuniam, montavam estratégias e alinhavam o dia. No entanto, em curto prazo de tempo, já em 8 de fevereiro, o time recebeu, na cidade, uma agência Smart, um ponto fixo provisório instalado na praça da Matriz de São Sebastião.