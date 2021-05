Spin-off de série com vargengrandenses está no ar

A estreia de ‘Imagine: Acampamento de Férias’ foi ao ar no dia 15, pela VTV SBT. O spin-off de ‘Imagine A Série’ conta com a participação de dois atores vargengrandenses, Laura da Cunha Dameto interpretando Martina e Gabriel Toesca, como Tadeu.

A produção infanto-juvenil de oito episódios, sendo 30 minutos cada, é derivada da série que estreou no início de fevereiro. A nova temporada se passa no período de férias escolares em que as crianças e adolescentes se hospedam no acampamento do ‘Senhor Z’.

Conforme explicou Laura, ele é um homem excêntrico e misterioso tal qual seu sítio, onde muitas lendas e mistérios permeiam a história. “Durante a temporada de férias muitas competições, aventuras, travessuras e confusões aguardam os integrantes dessa jornada divertida e, às vezes, assustadora”, disse.

De acordo com a atriz, as gravações foram feitas em duas locações, sendo a Fazenda Cascata, em Valinhos, e o Colégio Bento Quirino, em Campinas. Laura comentou que elas tiveram início no final de fevereiro e foram paralisadas devido a entrada do Estado de São Paulo na fase vermelha em prevenção à pandemia da Covid-19. As gravações, então, retomaram em maio e foram finalizadas no domingo, dia 16.

Neste sábado, dia 22, vai ao ar o segundo episódio do spin-off, às 13h15, na VTV SBT. Porém, os episódios também podem ser assistidos pelo canal do YouTube ‘Imagine – Acampamento de Férias’.