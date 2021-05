Cachorra Raposa localizou 2 kg de maconha em São João

A cachorra Raposa, do canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, ajudou a Polícia Civil de São João da Boa Vista na localização de dois tijolos de maconha, na quarta-feira, dia 19.

A equipe do Canil da GCM composta pelo sub inspetor Charles e sub inspetor Márcio foi à cidade vizinha por volta das 21h para prestar apoio a Polícia Civil, que havia apreendido alguns indivíduos e tinham a informação de que poderia haver drogas escondidos em uma mata.

Raposa localizou com seu faro dois tijolos de maconha, totalizando 2 kg. O entorpecente foi apreendido pela Polícia Civil e, diante dos fatos, foi dada voz de prisão a um dos detidos. Ele foi levado à Cadeia Pública de São João.