Dia 19 de Maio comemora-se o dia de Santo Ivo. Santo protetor dos Advogados e Juízes

O dia 19 de maio, comemora-se o dia de Santo Ivo, padroeiro dos advogados e juízes. Na capital do Estado, bem como em várias outras cidades do Brasil foi realizada a tradicional missa em louvor ao padroeiro.

Para a grande maioria dos operadores do direito, o santo resgata a figura emblemática da advocacia na Justiça. “Ele não está apenas no imaginário dos fiéis. Ele exerceu a advocacia com imparcialidade, grande zelo e retidão, e dedicou-se à causa dos pobres, sobretudo”. “A homenagem é uma oportunidade para um encontro de confraternização dos operadores do Direito do Brasil, para pedir proteção e refletir sobre as profissões protegidas pelo padroeiro, que exigem dedicação, imparcialidade e serenidade”.

Ivo de Kermartin nasceu em 1253, na França. Em 1267, ingressou na Universidade de Paris, graduando-se em Direito. Mais tarde, também se especializou em Direito Canônico. Em 1280, já de volta à Bretanha, após receber as primeiras ordens, Ivo de Kermartin aceitou o cargo de juiz do tribunal eclesiástico da arquidiocese de Rennes.

Sua sabedoria, imparcialidade e espírito conciliador o levaram a conquistar o respeito até dos que perdiam as questões. “Advogado dos Pobres, foi o título que recebeu por sua defesa intransigente dos injustiçados e dos necessitados. Santo Ivo resistiu às injustas taxações do rei, que ele considerava uma invasão aos direitos da Igreja. Santo Ivo faleceu em 19 de maio de 1303, e foi canonizado em 1347

Adv. José Pedro Cavalheiro – Ex-Presidente (123ª Subseção da OAB/SP) e Ex-Presidente da Comissão de Disciplina e Ética (123ª Subseção da OAB/SP)