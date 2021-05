Fogo destruiu mercadorias em incêndio de loja

Uma loja de móveis no Jardim São Cristóvão pegou fogo no domingo, dia 16. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, indo ao local a equipe composta pelo cabo Querino e soldado César. Em seguida, a equipe da Brigada de Emergência da Guarda Civil Municipal (GCM), composta pelo GCM Daniel e Marcelo, chegou ao local e debelou o incêndio. Também atuaram o Cecom Inácio, o subinspetor Alves e o GCM Toneto.

Posteriormente, também chegaram duas unidades dos bombeiros da cidade de São João da Boa Vista sob o comando do sub tenente Apoena, que apoiou no combate ao incêndio. Infelizmente, de acordo com o informado, houve perda total dos móveis no local. Foi feito contato com a Delegacia de Plantão da Polícia Civil e a Polícia Científica foi acionada para a perícia no dia seguinte.

Fotos: guarda civil municipal