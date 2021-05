Processo seletivo da prefeitura vai contratar pedreiros

A prefeitura divulgou no dia 21, sexta-feira, o edital do Processo Seletivo Público nº 002/2021, para contratação temporária de ajudante de pedreiro, oficial pedreiro e mestre de obras.

Segundo o divulgado, a contratação tem como objetivo atender as necessidades de mão de obra para a reforma do imóvel que abriga o Clube Vargengrandense, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 4.278/2018.

As inscrições serão realizadas de 7 a 21 de junho.

Com as taxas que variam de R$ 40,00 a R$ 50,00, as inscrições para o processo seletivo devem ser feitas através do site www.conscamweb.com.br.

O Processo Seletivo Público terá provas objetivas e práticas para todos os empregos.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, vai avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho das funções. A data prevista para a realização da prova é 18 de julho, a partir das 9h. Esta data ainda carece de confirmação e é apenas o dia provável do teste, segundo a prefeitura.

Já a prova prática, tem a previsão de ser realizada no dia 15 de agosto. A convocação com data, horário e local para realização da prova prática ocorrerá para os 20 primeiros candidatos melhor habilitados na prova objetiva para os cargos de Ajudante de Pedreiro e Oficial Pedreiro, e os 5 primeiros candidatos melhor habilitados na prova objetiva para o emprego de Mestre de Obras, e será divulgada no mural da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e nos sites www.vgsul.sp.gov.br e www.conscamweb.com.br.