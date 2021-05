Hospital de Caridade está com todos leitos de Covid-19 ocupados

Os leitos destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul estão todos ocupados.

A informação foi dada pelo provedor do hospital, o empresário Jair Gabricho, em áudio que tem circulado em vários grupos da rede social WhatsApp.

Na mensagem, Jair destaca a sua preocupação com relação a ocupação total de leitos para tratamento da doença, informa que mais leitos extras deverão ser abertos na cidade para atender a demanda, que só tem aumentado.

Ele faz um apelo para que as pessoas sigam adotando medidas de distanciamento social uso de máscara e higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel. “A situação é muito preocupante e se não tomarmos medidas de distanciamento, uso de máscaras e higienização, a tendência é piorar. É o pior momento da Covid no hospital”, lamentou.

Prefeito



Em vídeo postado também nesta terça-feira, dia 25, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) ressaltou a necessidade dos cuidados para a prevenção da doença e também se mostrou preocupado com relação à ocupação de leitos de COivd-19 na cidade.

“Estamos com 14 pessoas internadas neste momento. Somente no ano passado foi tão alto. Estamos com 5 pessoas internadas na UTI, sendo que na sexta-feira, era apenas uma. E não tem vaga em UTI, lista de espera apenas. O momento é grave. Cuide de sua família”, pediu.

Gripário

Outro dado preocupante é com relação aos pacientes atendidos no Gripário. somente nesta terça-feira, dia 25, foram 72 pacientes que passaram pela unidade destinada ao atendimento de pessoas com gripe e suspeitas de Covid. Dessas, 42 foram notificadas e aguardam para o exame.