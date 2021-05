Muito cheia de estilo e esbanjando charme, a cachorrinha Skakira estrela a coluna Momento Pet dessa semana.

Shakira é a alegria do casal Priscila e Jeovane, que adotou a cachorrinha em setembro de 2020. Eles definem a raça de Shakira, como sendo uma “misturinha”, de Blue Heeler com Red Heeler (Albina).

“Meu esposo a ganhou de presente de um amigo. Íamos levar ela para chácara da minha sogra por conta do espaço, mas ela veio tão pequena, com menos de 30 dias, que resolvemos ficar até crescer mais um pouco”, contou Priscila.

Dessa época, ela se lembra das noites mal dormidas, para cuidar da filhotinha. “Tivemos que deixar nossa cama para dormir com ela no colchão no chão e levantar inúmeras vezes na madrugada com ela chorando que queria leite”, recordou.

“Para nossa surpresa, descobrimos que ela nasceu surda e decidimos mantê-la conosco em nossa casa por ser mais seguro. Com certeza, foi a melhor escolha que fizemos, tinha que ser a gente para amar e cuidar dela. A Shakira é motivo de muita alegria em nosso lar embora seja muito arteira”, contou.

Mas a surdez da cachorrinha, não a impede de aprender e a distribuir amor. “Temos que ter mais cuidado e muita paciência. Ela está sendo adestrada apenas por sinais (senta, deita, dá a pata) nos mostrando que, além de sua capacidade de amar incondicionalmente, ela é capaz de superar a sua deficiência auditiva com uma inteligência gigantesca”, disse Priscila.