Um vargengrandense morre e outros 2 ficam feridos em acidente em obra em Caconde

Um vargengrandense de apenas 18 anos morreu na tarde desta segunda-feira, dia 24, em Caconde, após ele e outros dois colegas de trabalho sofrerem um acidente em uma construção em Caconde.

A Gazeta de Vargem Grande apurou que ele os três estavam trabalhando em uma obra no condomínio Pier22, na região da Represa Graminha, quando o andaime que manejavam teria encostado na rede elétrica. O jovem de 18 anos, Mateus Lopes Felício, morreu no local.

Mateus Lopes Felício tinha 18 anos. Foto: Redes Sociais

Mateus morava no Jardim do Lago I. Ele deixa a mãe Marilaine Lopes, o pai Fernando Giardini Felício, avôs, tios e primos. Seu velório terá o inicio nesta terça-feira, às 13h, no Velório Parque das Acácias e seu sepultamento será às 16h, no Cemitério Municipal Parque das Acácias.

Os outros dois colegas de Mateus foram socorridos ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.