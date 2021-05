Destinada academia ao ar livre à cidade

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) esteve em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, no dia 10, participando de uma cerimônia com o governador João Doria (PSDB) e o secretário de Esportes, Aildo Ferreira, na qual o governo anunciou investimentos em todo Estado, nessa área.

Para Vargem Grande do Sul foi anunciado e formalizado um convênio com a Secretária de Estado de Esportes, para a instalação de mais uma academia ao ar livre na cidade. Estiveram presentes ao evento os secretários de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; e da Casa Civil, Cauê Macris. Acompanhando o prefeito Amarildo estiveram os vereadores Canarinho (PSDB) e Fernando Corretor (Republicanos).

“Agradecemos ao deputado Altair Moraes, que graças a sua intervenção conseguimos a liberação da academia ao ar livre para o município. E também aos vereadores Fernando Donizete Ribeiro, Maicon do Carmo Canato e Danutta Falcão Rosseto que são do mesmo partido do deputado”, disse o prefeito Amarildo.

No evento, o governo estadual anunciou um investimento direto de R$ 36 milhões em instalações esportivas em todas as regiões de São Paulo. Serão instaladas 120 novas academias ao ar livre, 100 pistas de skate, além da revitalização de 40 quadras poliesportivas. As obras beneficiam 224 municípios paulistas.

Vereadores cobram manutenção

Na sessão de Câmara realizada no dia 19, o vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) teve requerimento aprovado cobrando a manutenção das academias ao ar livre que já estão instaladas na cidade. Ele lembrou que os primeiros equipamentos instalados vieram após liberação de recurso do então deputado federal Jonas Donizette.

Paulinho comentou que em visita ao almoxarifado municipal encontrou uma série de equipamentos danificados que foram retirados dessas academias. “Vão usando, vai quebrando. Estive no almoxarifado esses dias e fiquei chocado. Está tudo lá como se fosse sucata”, lamentou. Ele afirmou que é necessário fazer a manutenção desses equipamentos e manter as academias em bom estado para o uso da população.