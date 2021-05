Bônus Natalino

Foi publicado no Jornal Oficial do Município de sexta-feira, um decreto que antecipa o pagamento da primeira parcela da gratificação natalina anual devida aos servidores inativos e pensionistas de Vargem que será contabilizada na folha de pagamento do mês de maio de 2021. A medida levou em consideração os efeitos da pandemia e tem como objetivo auxiliar na movimentação da economia.

Muita areia

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) publicou em seu perfil no Facebook, fotos do trabalho de retirada de areia e sedimentos do fundo da represa Eduíno Sbardelini. De acordo com o chefe do Executivo, até o início da semana, foram carregados mais de 30 caminhões de areia retirados da represa.

Modernidade

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto passou a fazer essa semana, a leitura e impressão simultânea da conta de água dos consumidores. Utilizando moderno sistema de equipamentos tipo smartphone e impressora, ambos portáteis, a conta de água já é emitida no ato da leitura do hidrômetro. O servidor executa toda leitura, cálculo, emissão e entrega da conta numa única visita.

Concessão da Rodoviária

O vereador Guilherme Nicolau (MDB) sugere ao Executivo que faça a concessão da administração do Terminal Rodoviário Fernando Rui. O vereador afirmou que o espaço é bem localizado, mas carece de manutenção constante, que poderia ficar a cargo de uma empresa especializada, tirando esse custo da prefeitura. Nesse caso, a iniciativa privada poderia realizar as melhorias necessárias, mas exploraria a vinda de serviços, como lojas, correspondentes bancários, etc.