Covid-19: comércio, inclusive supermercados e padarias, deverão fechar aos domingos

Com o aumento expressivo dos casos de Covid-19 em Vargem Grande do Sul e cidades vizinhas onde os leitos de UTI estão tomados e começa a faltar inclusive vagas para internação em enfermaria, municípios da região irão adotar em conjunto uma série de medidas para conter essa expansão do coronavírus.

Uma das medidas passa a valer neste domingo, dia 30 de maio: todo o comércio deverá permanecer fechado. Inclusive, supermercados e padarias. A exceção será as farmácias, que poderão oferecer atendimento presencial. Demais serviços poderão funcionar no sistema delivery.

Em Vargem Grande do Sul, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) informou que os estabelecimentos comerciais deverão fechar no sábado, dia 29, às 20h e retomar as atividades somente na segunda-feira, seguinte.

Vargem Grande do Sul soma 2.350 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, com 2.199 pacientes já recuperados. Ao todo, 60 pessoas já morreram pela doença na cidade. Outros 5 moradores perderam suas vidas por outras causas, mas com a presença do coronavírus.

Atualmente, 15 pessoas estão internadas na ala de Covid-19 do Hospital de Caridade, sendo que 13 casos confirmados e outros dois ainda aguardando o resultado do exame. São 4 vargengrandenses em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na região.

Nesta sexta-feira, dia 28, haverá uma reunião com prefeitos da região, para definir outras estratégias e ações de combate à Covid-19.