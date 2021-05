Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Santa Honório Meglorini Casimiro, aos 61 anos de idade, no dia 14 de maio. Deixa o marido João Batista Casimiro; os filhos Lucas e Fábia; a nora Camila; o genro Fernando; os irmãos Maria, Joana e Alziro e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 15, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Roberto Donizetti Figueiredo, aos 62 anos de idade, no dia 16 de maio. Deixa a esposa Olga Milani Figueiredo; os filhos Luciano, Geisa, Eliane e Júlio César; os genros Roberson e Nilson; as noras Letícia e Solange; os netos Kaique, Lavínia, Luísa e Luís Miguel. Seu sepultamento aconteceu no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luzia Gamba de Oliveira, aos 65 anos de idade, no dia 17 de maio. Deixou o marido José Aquino de Oliveira; os filhos Damaris, Daniel, Ezequiel, Eliel, Lucimara e Luan; os genros Aparecido e Ademir; as noras Maire, Gilza e Amanda; os netos Iago, Isadora, Jheniffer, Jonathan, Damares, Maria Vitória, José Augusto, João Vítor, Igor, Maria Luzia, Micael, Rafaela, Vanessa e Samuel; os bisnetos Maria Luísa, Ana, Carlos Daniel, Lorena, Luiz Guilherme, Anna Julya e Maria Clara. Seu sepultamento aconteceu no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lourdes Moraes, aos 79 anos de idade, no dia 16 de maio. Solteira, deixou os irmãos Haidê, Silvia, Laércio e Ivani; o cunhado Luís e sobrinhos Seu sepultamento aconteceu no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Francisco de Paula Vitor Vieira, aos 51 anos de idade, no dia 17 de maio. Deixa a esposa Lucimeire Aparecida Bibiano Vieira; os filhos Gabriele, Gabriel, Paulo Vitor e Douglas; as noras Camila e Michelly. Seu sepultamento aconteceu no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Vera Lúcia da Costa, aos 74 anos de idade, no dia 19 de maio. Deixa o marido João Teodoro da Costa; os filhos Luís Carlos, Airton, Maria Helena e Maria Luísa; os genros Carlos e Donizete; os netos Bruno Henrique, Maicon, Tais Regina, Felipe Pietro, Cauan e Maya. Seu sepultamento aconteceu no dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Terezinha Zulato, aos 87 anos de idade, no dia 17 de maio. Era solteira, deixou a irmã Josefina; o cunhado Antônio Florentino e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328

ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

