Verba de R$ 700 mil para o Hospital foi tratada em reunião com vice-governador

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) esteve na tarde da terça-feira, dia 18, em audiência no Palácio dos Bandeirantes com o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), deputado estadual Barros Munhoz (PSB) e o secretário de Estado da Infraestrutura, Marcos Penido. Acompanhando o prefeito, estava o provedor do Hospital de Caridade, Jair Gabricho.

Durante a reunião, foram tratados a obra de recuperação da voçoroca nas proximidades das Cohabs V e VI e o acesso da Mina do Zecão, na estrada Ernani Parada Otero). Na pauta também estava a liberação de recursos para o Hospital, sendo que o deputado Barros Munhoz anunciou uma emenda de R$ 700 mil à entidade e foi solicitado ao Governo do Estado a liberação com urgência do recurso. Conforme informações do Executivo, deverá ser liberado pela Casa Civil o valor de R$ 500 mil em breve.

“Nossos agradecimentos ao vice-governador Rodrigo Garcia, deputado estadual Barros Munhoz pela emenda, e ao provedor do Hospital de Caridade Jair Gabricho pelo trabalho de recuperação de nosso hospital”, disse o prefeito.