Festa das Nações promete emocionar público com canções de todo mundo

A Festa das Nações 2021 será realizada na noite deste sábado, dia 29, mais uma vez em formato on-line. Prometendo momentos de muita emoção, o Grupo de Cantores da Cultura tem ensaiado há semanas para levar ao público, neste momento de tantas dificuldades por conta da pandemia da Covid-19, belas músicas que representam diversos países. A 21ª Festa das Nações, Viajando pelas Canções do Mundo, começará às 20h, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da prefeitura, além da TV União.

“A música como uma das mais sublimes expressões humanas nas grandes vozes do Grupo Cultura representará neste ano, a Festa das Nações de 2021”, destacou Márcia Iared, diretora municipal de Cultura e Turismo. “Por 19 anos no ambiente absolutamente familiar, nosso povo sem sair do lugar, pode conhecer e dançar ritmos, se embalar em lindas canções, viver os costumes, experimentar a riqueza de culinárias típicas pelas habilidosas mãos das entidades ou lembrar com saudade daquelas pessoas queridas que, em muitas famílias, um dia deixaram a pátria além do mar, trazendo na mala a esperança e aqui no nosso Brasil, ficaram suas raízes e com a força do seu trabalho, tanto ajudaram a alavancar nosso país”, comentou Márcia.

“Neste sábado, a partir das 20h, serão os talentos da cidade que irão até os lares vargengrandenses, para reavivar nossas emoções, embalados nas vozes destes nossos grandes e conhecidos cantores e assim viajarmos pelas canções do mundo. E, por certo, com a mesma dose de esperança dos nossos imigrantes, com respeito às regras que representam a saída deste momento tão surreal que vivemos, para que com a graça de Deus e a força da fé, que em 2022, ano do bicentenário da independência do Brasil, possamos estar de volta à praça que é do povo, como dizia Castro Alves, aos pés de Sant’Ana, nossa padroeira, trazendo na alma tão rica diversidade”, disse a diretora.

As vozes da Cultura

Márcia convidou a todos a prestigiarem a 21ª Festa das Nações, pelo segundo ano consecutivo, em formato on-line, por conta da pandemia. “Conheça um pouco mais de nossos cantores, porque somos a única cidade da região inteira que, com trabalho e dedicação dos nossos artistas, trazemos milhares de pessoas à nossa praça sem ser artistas de mídia, mas os talentos arrebanhados na nossa própria terra”, destacou.

A programação contará com músicas de países da Europa e das Américas. “Primeiro, viveremos a emoção dolente da Itália, o país de onde chegou o maior número de imigrantes ‘italianando’ nossas muitas fazendas de café. Haverá canções de Portugal dos grandes navegantes e músicas da caliente Espanha”, comentou. “Passaremos pela Argentina, sempre emocionando com seu trágico tango, e Paris cidade luz, onde cenas de filmes emocionantes serão revividas”, disse.

“A alegria do México, o bolero latino, grandes composições americanas, a mensagem da Jamaica, aterrizando por fim no Brasil de tantas cores e ritmos. Que em todas essas Nações a música fale mais alto do que as diferenças”, afirmou Márcia.

Irão se apresentar na 21ª Festa das Nações, o Grupo da Cultura composto por Michelli Gomes, Felipe Araújo, Éder Pereira, Diana Rodrigues, Aline Morgado, Alessandra Araújo, Lucas Buzato, Patrícia Cossi e Roberta Cassiano.