Vargem ultrapassa 2.380 casos de Covid

O primeiro caso de Covid-19 em Vargem foi registrado no dia 7 de maio do ano passado. Pouco mais de um ano depois, o município já contabiliza 2.387 casos da doença e 61 mortes causadas pela Covid-19, além de outras cinco por outras causas, mas com a presença do novo coronavírus, o Sars-CoV-2.

Neste período, felizmente, 2.239 moradores se recuperaram, mas o aumento do número de casos nas últimas semanas segue preocupando. Na sexta-feira, dia 28, eram 82 pacientes com a doença ativa na cidade e 83 aguardando o resultado do exame, além de outros 99 moradores esperando o dia correto para a realização do teste.

O Hospital de Caridade seguia com 13 internados e havia 4 moradores de Vargem em leitos de Unidade de Terapia Intensiva na região.

Vacina

Ao todo, 13.213 pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina até a sexta-feira, dia 28, e outros 5.183 moradores já tinham tomado as duas doses.

Neste sábado, dia 29, o Departamento de Saúde irá realizar a aplicação da primeira dose contra a Covid-19, com a vacina da AstraZeneca/Oxford, em pessoas de 45 a 50 anos com comorbidades, que ainda não se vacinaram, e as pessoas cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (LOAS) de pessoa portadora de deficiência. Também será aplicada a segunda dose da vacina AstraZeneca aos moradores de 73 a 79 anos e demais idades, que tomaram a primeira dose nos meses de fevereiro e março.

A vacinação será realizada das 8h às 11h, nas creches Zinha Cordeiro, no Fortaleza, Dona Cezarina, na Vila Santana e Irmã Gertrudes, no Jardim Dolores.