Caminhonete bate em poste no Centro

Na noite do domingo, dia 30, uma caminhonete bateu em um poste na rua XV de novembro, no Centro. Felizmente, o motorista não sofreu ferimentos.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, era por volta das 20h, quando a Unidade de Resgate foi acionada para atender a ocorrência. Segundo o informado à Gazeta de Vargem Grande, o condutor da caminhonete perdeu o controle do veículo pouco antes do cruzamento com a rua Prudente de Moares, colidiu contra um veículo que estava estacionado na via, e em seguida, bateu contra um poste existente em um ponto de ônibus no local.

De acordo com a GCM, foi oferecido atendimento pelo Resgate, mas o condutor recusou, alegando que se encontrava bem. A ocorrência foi levada ao Plantão da Polícia Civil, onde o acidente foi registrado.