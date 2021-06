Convênio destina R$ 50 mil a Lar de Idosos de Divinolândia

Na terça-feira, dia 25, o vice-prefeito de Divinolândia, Paulo Aurelieti e o vereador Ederson Trevisan estiveram na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS), para uma reunião com a secretária Célia Parnes. A audiência teve como pauta o anúncio oficial da assinatura de convênio com o Lar de Idosos São Vicente de Paulo, de Divinolândia.

Trata-se de termo de fomento celebrado entre o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, e o Lar de Idosos São Vicente de Paulo município de Divinolândia, objetivando a transferência de R$ 50 mil, destinados à entidade para aquisição de material permanente.

“Por nossa solicitação, o recurso foi destinado ao Lar de Idosos de Divinolândia no ano de 2019, através de emenda parlamentar do ex-deputado estadual Davi Zaia (Cidadania), e após grande empenho nosso e com o apoio incondicional da Casa Civil do Governo do Estado, essa conquista está se concretizando em favor dessa entidade tão importante para o município de Divinolândia”, comentou o vice-prefeito.

“Agradecemos o Governo do Estado de São Paulo, o ex-deputado Davi Zaia, o ex-secretário de Assuntos Parlamentares da Casa Civil, Júnior Dourado e o Diretor Executivo do Sebrae, Guilherme Campos”, finalizou Paulinho.