Drogaria Santa Rita celebra 40 anos

A Drogaria Santa Rita, que faz parte da Rede MultiDrogas, comemora neste mês de maio, 40 anos tendo como proprietário Antônio Sérgio da Silva, o conhecido Serginho da Farmácia, que também é vereador no município, que a administra juntamente com seus familiares, a esposa Ângela Maria e os filhos, o farmacêutico Wilian e as filhas Jaqueline e Michele.

Com um grande sorteio de prêmios aos seus colaboradores e parceiros, Serginho comentou a coluna Gente & Fatos do início dos seus trabalhos como farmacêutico prático, quando começou há 47 anos aprendendo o ofício de como conduzir uma farmácia ao iniciar seu aprendizado na antiga Farmácia São Paulo, do conhecido farmacêutico Domingos Marti Cavalheiro, o Mingo.

A Drogaria Santa Rita ele adquiriu no dia 22 de maio de 1981, juntamente com o sócio Matiel José Morini, já falecido. Passados cerca de sete anos, Serginho tornou-se o único proprietário do empreendimento. Também a família é proprietária da Farmácia Santa Luzia, localizada na Vila Santana e que segue os mesmos padrões de qualidade e bom atendimento da Drogaria Santa Rita.

Serginho falou das muitas fases que vivenciou nestes anos todos como farmacêutico prático, das mudanças que ocorreram no setor, das dificuldades que hoje os proprietários de farmácias vêm enfrentando dado à concorrência das grandes redes e a queda acentuada nas margens de lucros, fazendo com que hoje seja necessário vender muito para se manter competitivo no mercado.

Mas, sua grande paixão é o contato com seus clientes, a confiança conquistada nestes anos todos. Embora não proceda como no início da carreira, quando os farmacêuticos, mesmo os práticos, examinavam e davam os primeiros socorros aos enfermos que primeiro procuravam as farmácias, dado às dificuldades que tinham para o atendimento médico na época, Serginho agradece aos seus clientes e amigos e principalmente a Deus por estes 40 anos da Drogaria Santa Rita e pede saúde para continuar prestando serviços à população na sua área de atuação.