Jardim Bela Vista recebe manutenção em Casa Branca

A Prefeitura de Casa Branca iniciou nesta semana o Programa Bairros em Ordem, no Jardim Bela Vista. O programa está realizando serviços de zeladoria urbana e manutenção no bairro.

O trabalho inclui capinação do canteiro central, varrição, retirada de lixo, retirada de sujeira e de entulho da via e calçadas. Três caminhões de entulho jogados de forma incorreta foram recolhidos e levados para o descarte correto pela prefeitura de Casa Branca. “É fundamental o apoio da população, fazendo o descarte correto de lixo e entulho e mantendo os imóveis sempre em ordem”, reforça o coordenador do Programa Bairros em Ordem, Ricardo Oliveira.

A prefeitura pede a colaboração da comunidade no sentido de fazer o descarte correto de materiais e destacou que todos os bairros vão receber o programa em sistema de rodizio. A Prefeitura de Casa Branca informou que possui um canal de comunicação com a população, através do 156, para serviços urgentes.