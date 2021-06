SAE abriu concurso público

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul, divulgou na sexta-feira, dia 28, o edital do Concurso Público nº 001/2021, para o preenchimento de Cadastro Reserva e de vagas efetivas para cargos de ajudante geral, leiturista, motorista e operador de estação de captação e tratamento de água/esgoto.

As inscrições serão realizadas de 28 de junho a 12 de julho, com taxa de R$ 50,00. Elas devem ser feitas pelo site www.conscamweb.com.br.

O Concurso Público será constituído de provas objetivas para todos os cargos, e prova prática para os cargos de Ajudante Geral e Motorista. A prova objetiva, será de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho das funções.

O teste tem data provável para ser realizado no dia 12 de setembro. Já a prova prática tem a previsão de ser realizada no dia 17 de outubro. A convocação com data, horário e local para realização da prova prática ocorrerá para os 15 primeiros candidatos classificados na prova objetiva para o cargo de Ajudante Geral e aos 10 primeiros candidatos classificados na prova objetiva para o cargo de Motorista.

O edital completo pode ser acessado pelos sites www.conscamweb.com.br e www.sae.vgsul.sp.gov.br.