Situação do Cemitério Parque das Acácias preocupa vereadores

O vereador Antônio Sérgio da Silva (PSDB), através de requerimento aprovado pelos demais vereadores, solicitou informações ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) sobre a atual situação do Cemitério Parque das Acácias, localizado próximo ao Jardim Paulista e demais bairros existentes acima da rodovia que corta a cidade.

No requerimento datado do dia 14 de maio, o vereador pergunta ao chefe do Executivo se existe algum projeto em andamento para que seja feito calçadão e capela dentro do cemitério. Na sua justificativa, Serginho da Farmácia disse que “a população que visita o Cemitério Parque das Acácias tem solicitado melhorias como a construção de calçadão e de uma capela para que possam fazer suas preces”.

Durante a discussão para aprovação do documento, Serginho disse que por consequência da pandemia Covid-19, perdeu parentes e amigos e quando da sua ida ao cemitério, tem sido cobrado pela população para que o poder público municipal faça melhorias na avenida principal dentro do cemitério como a construção de uma capela e da pavimentação da avenida central do local. “Ela está totalmente irregular, pessoas com dificuldades em caminhar, risco de torção”, disse Serginho. O vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) comentou que quando chove, o corredor central do Cemitério Parque das Acácias por ser de terra, fica liso, colocando em risco um idoso, por exemplo, que pode cair e se acidentar.

Poucas covas

Também o vereador Serginho comentou sobre o pouco número de covas que o Cemitério Parque das Acácias tem hoje e que já está praticamente cheio. “O Parque das Acácias praticamente lotou”, afirmou o vereador durante a última sessão legislativa.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande esteve no local e constatou que, de fato, o cemitério da cidade está praticamente cheio, com cerca de 100 novas sepulturas para atender a população.

No local estavam trabalhando dois funcionários municipais que já haviam construído 20 novas sepulturas e segundo apurou o jornal, outras 80 covas seriam feitas nos próximos meses, esgotando a capacidade do cemitério.

Número de mortos tem aumentado

Devido à pandemia da Covid-19, o número de óbitos na cidade tem aumentado significativamente. Só neste ano, ocorreram até o dia 28 de maio, segundo o Portal da Transparência do Registro Civil, 179 óbitos no município. Se for mantido esses números, com uma média de 35 mortes por mês na cidade, em cerca de três meses – se todos os mortos fossem enterrados no Cemitério Parque das Acácias e em jazigos novos – já não teria covas para enterrar todos os corpos.

É certo que nem todos que falecem exigem uma nova sepultura. Como na cidade existem dois cemitérios, o antigo Cemitério da Saudade e o Parque das Acácias e muitas famílias têm seus jazigos próprios, é correto afirmar que nem todo sepultamento exige novas covas, o que poderia alongar um pouco mais a capacidade do Parque das Acácias, uma vez que o Cemitério da Saudade não comporta mais novas sepulturas.

História

O Cemitério Parque das Acácias foi concebido durante a gestão do prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio, em 1987. Na edição do dia 10 de janeiro de 1987, o jornal Gazeta de Vargem Grande estampava como manchete na sua primeira página “Novo cemitério será construído do outro lado do asfalto”. Para definir a área, o prefeito na época constituiu uma comissão de pessoas para discutir o novo local e também fez uma consulta popular junto aos moradores da cidade para que eles pudessem também opinar a respeito.

Urnas foram colocadas em vários pontos da cidade e após concluída a votação, a maioria dos votos foi para construir o novo cemitério do outro lado da Rodovia Estadual que corta o município de Vargem Grande do Sul. O local que recebeu mais votos foi ao lado do Jardim Dolores, mas caberia ao prefeito Alfeu a palavra final.

Após inspecionar a área, o prefeito Alfeu decidiu que o melhor local seria nas terras pertencentes à família do sr. João de Deus, junto ao Jardim Paulista, onde acabou por ser construído. Na época, moradores dos bairros Jardim Primavera, Paulista e Cohab Homero Correa Leite protestaram contra a decisão do prefeito de construir o campo santo naquele local, mas uma nova comissão nomeada pelo prefeito deu aval à sua decisão. Em 1990, o então prefeito José Carlos Rossi construiu o velório no local.

Prefeitura pretende aumentar área

Já está em estudos na prefeitura municipal, a ampliação do Cemitério Parque das Acácias para a construção de novas sepulturas. Além de constar no rol de novas obras a serem executadas pelo município junto à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que está sendo discutida na Câmara Municipal, recentemente a prefeitura através de seu Departamento de Licitação publicou edital para contratação de empresa que fará os estudos geológicos, pedidos das licenças ambientais, plantas e os projetos necessários para ampliação do Cemitério Parque das Acácias. Segundo pode apurar o jornal, a ampliação se dará do lado direito onde hoje está localizado o cemitério.