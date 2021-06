Vargem é das poucas cidades da região que número de nascimentos supera o de óbitos

O número de nascimentos em Vargem Grande do Sul em 2021 ainda é maior que o número de óbitos de vargengrandenses neste ano. A cidade é um ds únicos municípios da região em que a população ainda segue com saldo positivo de crescimento, na diferença entre nascimentos/óbitos.

Dados do Portal da Transparência do Registro Civil mostram que em Vargem, até a sexta-feira, dia 28, houve 214 nascimentos, enquanto até a mesma data, a cidade registrou 179 óbitos.

Em janeiro, a cidade teve 43 nascimentos e 31 óbitos e em fevereiro os números foram semelhantes, sendo 42 nascimentos e 32 óbitos. O mesmo padrão foi seguido em março, quando houve 43 nascimentos e 36 óbitos. Em abril, o número de ambos subiu. Houve 53 nascimentos e 43 óbitos. Em maio, até o dia 28, a cidade registrou 33 nascimentos e 38 óbitos.

De acordo com o oficial substituto do Cartório de Registro Civil, Fausto Gadiani Júnior, grande parte dessa alta na quantidade de óbitos é devido a pandemia da Covid-19. “Teve uma alta expressiva no número de óbitos, devido a pandemia. Além disso, muitas pessoas deixaram de ir no médico fazer tratamento de outras doenças por medo, então teve esse aumento”, avaliou.

Ele comentou que nem todas essas mortes ocorreram, de fato, em Vargem. “Porque hoje, pela legislação vigente, o registro do óbito pode ser feito aonde a pessoa mora ou no lugar do falecimento. Então muitos vargengrandenses que morreram, por exemplo, em Espírito Santo do Pinhal ou São João da Boa Vista, os óbitos foram registrados aqui porque são pessoas que moravam no município”, explicou. “A Vigilância também conta como sendo nossos esses óbitos que são tratados em outras cidades, onde são mandadas pessoas com Covid para tratamento”, completou.

Na região, número de mortos supera nascimentos

Além de Vargem, a outra única cidade onde o número de óbitos não ultrapassou a quantidade de nascimentos em 2021 é Aguaí, que registrou 159 nascimentos e 154 óbitos. Em Itobi, porém, o número de óbitos e nascimentos neste ano é o mesmo: 32.

Já São João da Boa Vista registrou um crescimento drástico em relação ao à diferença entre o número de óbitos e nascimentos. Até a data, a cidade registrou 411 mortes e 391 nascimentos.

Em seguida vem Casa Branca, que marcou 148 óbitos e 89 nascimentos. A terceira cidade da região com uma alta quantidade de óbitos em relação aos nascimentos, é Divinolândia, com 77 óbitos e 47 nascimentos.

Espírito Santo do Pinhal registrou 221 óbitos e 187 nascimentos em 2021 e São Sebastião da Grama marcou 69 óbitos e 38 nascimentos. Já São José do Rio Pardo registrou 257 óbitos e 232 nascimentos até o dia 28.

Portanto, mesmo com óbitos de vargengrandenses ocorridos em outras cidades, como explicou Fausto, Vargem Grande do Sul teve menos óbitos que os demais municípios.