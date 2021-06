Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Romildo de Oliveira Frederico, aos 47 anos de idade, no dia 21 de maio. Deixou a esposa Ana Cláudia Aparecida Frederico; as filhas Jéssica e Thaila; o genro Bruno; os irmãos Ronaldo, Regina, Rodrigo, Reginaldo e Renata; e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Izidoro Aparecido Dias, aos 69 anos de idade, no dia 22 de maio. Solteiro, deixou os irmãos João e Nena e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rubens Paulo Martins, aos 64 anos de idade, no dia 22 de maio. Deixou os filhos Marcelo, Márcio, Rafael e Ana Alice; o genro Carlos Alberto; as noras Josiane e Telma; os netos Marcos Vinícius, Marcos Alexandre, Luís Henrique, Mateus, Milena e Tayrone. Seu sepultamento aconteceu no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Isaura Russi de Oliveira, aos 76 anos de idade, no dia 23 de maio. Era viúva de José de Oliveira; deixou os filhos Luís Antônio, Helena Cristina, Elaine Cristina e Aparecido Donizete; a nora Aparecida; o genro Paulo; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Mateus Lopes Felício, aos 18 anos de idade, no dia 24 de maio. Deixa os pais Marilaine Lopes e Fernando Giardini Felício, avós, tios e primos. Seu sepultamento aconteceu no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Cirilo Cantalício, aos 85 anos de idade, no dia 25 de maio. Era viúvo de Laura Cabral Cantalício; deixou os filhos Antônio Carlos, Ivone, Andréa, Luís Renato, José Roberto; as noras Tainá e Renata; o genro Valmir; os netos Júlio César e Felipe que está para nascer em julho. Seu sepultamento aconteceu no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Abel Ribeiro da Silva – o Tocão, no dia 25 de maio, aos 68 anos de idade. Era viúvo de Marta de Lurdes Germano da Silva; deixa os filhos Rodrigo, Luciano e Wilson; as noras Rafaela, Hélia e Darlene; os netos Kauê, Daniele, Leandro e Tiago; os bisnetos Vítor e Noah. Seu sepultamento aconteceu no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Izio Donizete Inácio, aos 61 anos de idade, no dia 26 de maio. Deixa as filhas Luana e Priscila; os genros Rodrigo e Anderson; o neto Gabriel; os irmãos Ivo, Maria Idê e João Batista conhecido por Nenão; a cunhada Viviane e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 26, no Parque das Acácias.

Faleceu Luiz Jerônimo da Silva, aos 87 anos de idade, no dia 27 de maio. Deixou os irmãos Antônio Jerônimo e Moisés Jerônimo, cunhadas e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Fernando Mazzarini, aos 43 anos de idade, no dia 26 de maio. Deixa os pais Vera Maria Carminetti Mazzarini e João Mazzarini; a filha Maria Fernanda; o irmão Márcio e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 26, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Souza Neto, aos 75 anos de idade, no dia 27 de maio. Deixou a esposa Dilma de Souza; a filha Alice; os irmãos Reginaldo, Vicente, Paulo, Ademir, Edmilson, Dailva e Rosália e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na região

Divinolândia

Faleceu em Divinolândia, Emerson Ramires. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu em Divinolândia, Valdomiro Cândido Aureliano. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu em Divinolândia, Pedro Malagutti. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu em Divinolândia, Almir Aparecido Pietrucci. Seu sepultamento aconteceu no dia 22, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu em Divinolândia, Maria José da Cunha. Seu sepultamento aconteceu no dia 28, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Casa Branca

Faleceu em Casa Branca, Luzia dos Santos Cavelanha, aos 78 anos de idade, no dia 8 de maio. Deixa os filhos Cláudio, Clóvis e Sandra e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 9, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu em Casa Branca, Hermelindo Roque, aos 66 anos de idade, no dia 10 de maio. Deixa os irmãos José, Luís e Lazinha. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Joana Domingues da Silva, aos 85 anos de idade, no dia 11 de maio. Deixa os filhos Marta, Luís, Luzia, Beth e Cal; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Faleceu em Casa Branca, Alberto Carvalho Gomes, conhecido como Carvalho, no dia 12 de maio, aos 70 anos de idade. Deixa a esposa Nadir Aparecida, os filhos Thiago e Matheus, noras e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Vitor Sebastião Ezequiel, aos 90 anos de idade, no dia 16 de maio. Deixa a esposa Maria da Silva; os filhos Maria Olimpia, Rosa, Celeste, Lourdes, Terezinha, Rafael, Silvio, Gabriel, Rosemir; netos; bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 17, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Eduardo Fonseca da Silva, no dia 16 de maio. Deixa a esposa Verônica e a filha Maria Eduarda. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Rosana Aparecida de Oliveira Silva, aos 55 anos de idade, no dia 17 de maio. Deixa o marido Clarindo; os filhos Guilherme, Juliana, Wellington e Tais. Seu sepultamento aconteceu no dia 17, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Manoel de Oliveira, aos 74 anos de idade, no dia 17 de maio. Deixa os filhos Francisco, José, Lucelena, Maria, Antônia e Sidnei. Seu sepultamento aconteceu no dia 17, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceram Maria José e Rubens Rodrigues, em Casa Branca. Maria José Vercelino Rodrigues, faleceu aos 81 anos de idade, no dia 18 de maio. No dia seguinte, 19 de maio, faleceu o seu marido Rubens Rodrigues, aos 85 anos. O casal deixou a filha filha Aina e os netos Diego e Jessica. Maria José e Rubens foram sepultados no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Rita de Cássia Jacintho, aos 43 anos de idade, no dia 18 de maio. Deixa a mãe Maria Aparecida; os filhos Lucas, Bruna e Guilherme. Seu sepultamento aconteceu no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca Herostrato Sarraf, aos 70 anos de idade, no dia 18 de maio. Deixa a esposa Edna; os filhos José Armando, Adriana, Carlos, Eliana e Herostrato Filho e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 18, no Cemitério Municipal de Mococa.

Faleceu em Casa Branca, Wilson Donizetti Rodrigues, aos 62 anos de idade, no dia 19 de maio. Deixa a esposa Maria José; os filhos Selma, Wilton, Newton e Juliana e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Lúcia Talamoni Dias, aos 90 anos de idade, no dia 20 de maio. Deixa os filhos Dirce, Dirceu, Milton, Osmar, Regina, Silvana, Lorivaldo e Jorge; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 21, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Nerio Augusto Gonçalves Carneiro – Negu, aos 67 anos de idade, no dia 22 de maio. Deixa a esposa Sueli Aparecida Alves Carneiro e o filho Bruno. Seu sepultamento aconteceu no dia 23, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Maria Rita da Silva Carrara, aos 81 anos de idade, no dia 22 de maio. Deixa o filho José Amilton da Silva Carrara e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 23, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Sérgio Luiz Cosolin Bertochi, aos 42 anos de idade, no dia 22 de maio. Deixa os pais Sueli Aparecida Cosolin Bertochi e Benedito Sérgio do Nascimento Bertochi; a esposa Aline; o filho Yves e o irmão Leandro. Seu sepultamento aconteceu no dia 23, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Aparecida Auxiliadora da Silva Carvalho, aos 69 anos de idade, no dia 22 de maio. Deixa os filhos Anderson, Emerson e Márcio; e netos. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Edson Antônio da Silva, aos 53 anos de idade, no dia 23 de maio. Deixa o pai Pedro Antônio da Silva; os filhos Ruan e Laiza; irmãos e netos. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Edivaldo Luiz Beraldo – conhecido como Zé do Maé, aos 52 anos de idade, no dia 25 de maio. Deixa a esposa Lucília; as filhas Josiane, Juliane e Jaqueline; genro e irmãos. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Roque Elias de Souza, aos 78 anos de idade, no dia 25 de maio. Deixa a esposa Lourdes Constante de Souza; os filhos Nivaldo e Luiz; os netos Bruno, Beatriz e Wellington e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 25, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Thiago Alexandre da Silva Gomes, aos 36 anos de idade, no dia 26 de maio. Deixa os pais Wilson e Tereza; a esposa Carolina; os irmãos Anderson, Andressa, Talita, Taylor, Leonardo e Igor. Seu sepultamento aconteceu no dia 27, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu em Casa Branca, Miralva Barbosa Santos, aos 55 anos de idade, no dia 26 de maio. Deixa o marido Antônio Roberto; os filhos Gisleine, Edson, Michele, Jhady e Lucas; e netos. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Casa Branca.

SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA

Faleceu em São Sebastião da Grama, Mirna Aparecida Scarabelli, dona Neizinha, aos 83 anos de idade, no dia 11 de maio. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu em São Sebastião da Grama, Vanda Felisberto dos Reis, aos 93 anos de idade, no dia 14 de maio. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu em São Sebastião da Grama, Laércio Duarte, aos 72 anos de idade, no dia 20 de maio. Deixa a esposa Maria Elvira Guedes; os filhos Anderson e Silvia e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 21, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu em São Sebastião da Grama, Lauro Ananias Moraes – Lauro Piriá, aos 72 anos de idade, no dia 20 de maio. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu em São Sebastião da Grama, Bernadete de Souza Dias, aos 63 anos de idade, no dia 25 de maio. Seu sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.