Momento Pet

Uma dupla com muita energia faz a festa na família de Rita de Cássia Mazarini: a Lua, uma cachorrinha sem raça definida e o Montanha, um pug que de grande, só o nome.

O Montanha chegou primeiro, há seis anos, com apenas 60 dias. “Foi um presente de aniversário que meu filho deu pra namorada. Ela precisou deixar uns dias na minha casa, aí não consegui deixar levar mais”, confessou Rita.

Já a Lua, foi resgatada bem fraquinha há pouco mais de um ano. “É uma história triste, que mostra a falta de amor de alguns seres humanos. No dia 9 de maio do ano passado, era por volta das 23h, eu saí no portão de minha casa para olhar a Lua, que estava linda”, recordou. “Eu vi alguma coisa se mexendo na calçada. Era essa cachorrinha. Estava dura de frio, quase morta. Estava também desnutrida e com muitos parasitas”, contou Rita.

“Mas graças a Deus, com muito amor, e ajuda de veterinários essa história teve um final feliz. Ela virou uma princesa”, festejou Rita.

